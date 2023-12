Il video spaziale per Apple Vision Pro arriva su iPhone 15 Pro

Apple ha da poco rilasciato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e una delle novità di iOS 17.2 consiste nel fatto che gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono ora registrare video spaziali.

Lo spatial video è un’innovativa funzionalità di Apple che consente agli utenti di catturare i video in 3D e poi rivivere quei ricordi su Apple Vision Pro – il sofisticato visore AR/VR della società di Cupertino –, a partire dall’inizio dell’anno prossimo.

“L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max sono dotati dei più potenti sistemi di fotocamere che abbiamo mai sviluppato, compresa la migliore qualità video di qualsiasi smartphone“, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “E ora, stiamo stabilendo un nuovo standard per ciò che è possibile, consentendo agli utenti di registrare i momenti speciali proprio come sono accaduti. I video spaziali sono magici e non vediamo l’ora che gli utenti li sperimentino su Apple Vision Pro all’inizio del prossimo anno“.

Una volta abilitata la registrazione video spaziale nelle Impostazioni, spiega Apple, gli utenti possono sfruttare i sistemi avanzati della fotocamera dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max per catturare i loro momenti preferiti in tre dimensioni.

I video spaziali vengono acquisiti in 1080p a 30 fotogrammi al secondo in gamma dinamica standard. Grazie alle tecniche avanzate di computational videography e alla compressione HEVC, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono sorprendenti ricordi “spaziali” in un file di dimensioni relativamente compatte: un minuto di video spaziale – sottolinea Apple – “pesa” circa 130M.

Inoltre, acquisire video spaziali su iPhone è facile come registrare video normali: con l’app Fotocamera aperta in modalità Video, basta ruotate l’iPhone in orientamento orizzontale, toccare l’icona del video spaziale, quindi toccare il tasto Registra.

L’iPhone inizia a registrare video da entrambe le fotocamere, quella principale e quella Ultra Wide, e ridimensiona il campo visivo della fotocamera Ultra Wide in modo che corrisponda a quello della fotocamera Main, per poi salvare in un singolo file video.

Sull’iPhone e su altri dispositivi, i video spaziali appaiono come normali video 2D e possono essere guardati o condivisi come qualsiasi altro video utilizzando applicazioni come Messaggi. Gli utenti possono trovare tutti i video spaziali acquisiti in un nuovo album Spatial nell’app Foto e tutti i video spaziali vengono sincronizzati con iCloud su tutti i dispositivi.

I video spaziali prendono vita su Apple Vision Pro. Con iCloud, gli utenti potranno accedere all’intera libreria nell’app Foto e visualizzare i video a grandezza naturale con colori brillanti e dettagli spettacolari. Su Apple Vision Pro, i video spaziali possono essere riprodotti in una finestra o espansi in una visione immersiva che trasporta gli utenti in ogni momento ripreso, come una festa con gli amici o una riunione di famiglia speciale.

L’acquisizione di video spaziali arriva dunque su iPhone prima del debutto di Apple Vision Pro: pertanto gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono iniziare a catturare i loro momenti più preziosi per gustarli poi su Apple Vision Pro fin dal primo giorno, quando il visore sarà disponibile. Inizialmente, però, Apple Vision Pro sarà disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti.