Apple rilascia macOS Sonoma 14.4.1 e indica i fix di sicurezza di iOS 17.4.1

Apple ha reso disponibile l’ultimo aggiornamento del sistema operativo del Mac, macOS Sonoma 14.4.1, con bug fix e contenuti di sicurezza.

Si tratta di un update minore di macOS Sonoma 14.4, rilasciato da Apple all’inizio del mese, ma non meno importante, in considerazione delle risoluzioni di problemi e delle patch per la sicurezza dei dispositivi che introduce.

Le note di rilascio ufficiali di Apple sono le seguenti:

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per il Mac, tra cui: Gli hub USB collegati a schermi esterni potevano non essere riconosciuti.

I plug‑in dell’unità audio protetti da copia e pensati per le app di musica professionali potevano non aprirsi o non passare la convalida.

di musica professionali potevano non aprirsi o non passare la convalida. Le app che includono Java potevano chiudersi inaspettatamente. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Oltre ai bug fix che risolvono problemi che avevano compromesso l’utilizzo di macOS Sonoma 14.4 in alcuni ambiti, c’è da sottolineare i contenuti di sicurezza.

Apple ha qualche giorno fa rilasciato anche gli aggiornamenti iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1. In occasione del rilascio di questi ultimi, Apple non aveva indicato i contenuti di sicurezza e la pagina dei security update del sito di supporto non era stata aggiornata dalla società di Cupertino nemmeno nei giorni seguenti, cosa abbastanza insolita.

Forse Apple attendeva proprio il rilascio del nuovo aggiornamento di macOS Sonoma per pubblicare i dettagli delle vulnerabilità risolte con queste ultime patch. A farlo pensare è anche il fatto che i contenuti di sicurezza di macOS Sonoma 14.4.1 e di iOS 17.4.1, ora resi noti da Apple, coincidono.

Apple ha risolto delle vulnerabilità dei componenti CoreMedia e WebRTC dei sistemi operativi, contrassegnati dall’identificativo CVE-2024-1580, per la cui segnalazione i credit di Apple vanno a Nick Galloway del Google Project Zero.

Il problema faceva sì che l’elaborazione di un’immagine potesse portare all’esecuzione di codice arbitrario. La vulnerabilità è stata risolta con un rafforzamento della convalida dell’input.

Considerando le patch di sicurezza in essi inclusi, è dunque consigliabile applicare al più presto gli aggiornamenti macOS Sonoma 14.4.1 e iOS 17.4.1.

Oltre agli update per le ultime versioni dei sistemi operativi, Apple ha rilasciato inoltre macOS Ventura 13.6.6, così come, qualche giorno fa, iOS 16.7.7 e iPadOS 16.7.7, nonché visionOS 1.1.1. Tutti con le patch per il problema di sicurezza descritto.