Apple rilascia macOS Sonoma 14.4 e gli update di watchOS, tvOS e visionOS

A pochi giorni di distanza dal rilascio di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 per iPhone e iPad, Apple ha reso disponibile macOS Sonoma 14.4, l’ultima versione del sistema operativo del Mac.

Contemporaneamente all’update di macOS, Apple ha inoltre iniziato la distribuzione di watchOS 10.4, per Apple Watch Series 4 e successivi, tvOS 17.4, per Apple TV HD e Apple TV 4K (tutti i modelli), e visionOS 1.1 per Apple Vision Pro.

Le novità di macOS Sonoma 14.4 riflettono alcune nuove funzioni che abbiamo visto anche in iOS 17.4, come l’introduzione di nuove emoji, nuove opzioni per gli utenti nell’UE e altro; come di consueto, l’aggiornamento del sistema operativo porta con sé anche risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il Mac.

Di seguito le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano macOS Sonoma 14.4.

macOS Sonoma 14.4 introduce nuove emoji e altre funzionalità, risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per il Mac. Emoji Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili le nuove emoji del fungo, della fenice, del frutto del lime, della catena spezzata e delle teste che fanno cenno di sì e di no.

Ora 18 emoji di persone e parti del corpo includono una variante orientata nella direzione opposta. App nell’UE I residenti dell’Unione europea possono utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano l’icona degli acquisti esterni. L’opzione richiede il supporto dello sviluppatore. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: Puoi leggere la trascrizione completa degli episodi in Podcast, cercare una parola o una frase al suo interno o fare clic su un punto da cui riprodurre. È inoltre compatibile con funzionalità di accessibilità come “Dimensioni testo”, “Aumenta contrasto” e VoiceOver.

La barra dei preferiti di Safari include un’opzione per mostrare solo le icone dei siti web. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni dettagliate sui contenuti di sicurezza dell’aggiornamento, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

In relazione agli importanti aggiornamenti di sicurezza, per i Mac meno recenti che non eseguono macOS Sonoma, Apple ha reso disponibili anche macOS Ventura 13.6.5 e macOS Monterey 12.7.4 – anch’essi con numerose security patch –, così come Safari 17.4 per macOS Monterey e macOS Ventura.

Gli update di sicurezza per i Mac sono numerosi e per alcuni di essi Apple ha sottolineato di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui il problema potrebbe essere stato sfruttato, mettendone ulteriormente in evidenza l’importanza.