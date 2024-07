Apple rilascia le beta pubbliche di macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18

Apple ha iniziato la distribuzione, per gli iscritti all’Apple Beta Software Program, delle prime beta pubbliche di macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18.

Presentate in anteprima all’ultima edizione della WWDC, durante la quale è stata annunciata anche la grande novità di Apple Intelligence, le prossime release dei sistemi operativi di Mac, iPhone e iPad erano, come di consueto, state messe a disposizione in versione beta in un primo momento solo per gli sviluppatori.

Ora, con la disponibilità delle release beta pubbliche, tutti gli utenti possono accedere a queste versioni di test di anteprima, o meglio: possono accedervi quelli che sono iscritti all’Apple Beta Software Program.

Il programma Apple Beta Software permette per l’appunto agli utenti di provare un software in pre-release e di fornire un feedback a Apple per aiutare l’azienda a migliorarlo prima del rilascio ufficiale della versione finale. Sul sito del programma sono disponibili le guide e le istruzioni per provare il software beta di Apple.

In queste beta, trattandosi di versione dei sistemi operativi ancora in fase di sviluppo, le applicazioni, le funzionalità e i servizi potrebbero non funzionare come previsto e potrebbero presentare comportamenti inattesi e bug; inoltre, sottolinea Apple, i loro dati potrebbero non essere retrocompatibili (come sempre, è altamente consigliabile avere a disposizione backup aggiornati per poter ripristinare i propri dati, se necessario).

Le beta pubbliche di macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18 non sono dunque da considerare normali aggiornamenti, da applicare a dispositivi che vengono utilizzati quotidianamente in produzione. Ma servono, per l’appunto, per testare i nuovi OS e, nel caso, fornire un feedback a Apple su eventuali problemi e malfunzionamenti.

Per quanto riguarda le novità in arrivo con macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18, rimandiamo ai nostri articoli pubblicati in occasione della WWDC, sulle imminenti prossime release degli OS per Mac, per iPhone e per iPad.

Oltre ai tre sistemi operativi principali, Apple ha rilasciato le versioni public beta anche di tvOS 18 e di watchOS 11.