iPadOS 18: Apple Intelligence e nuove app e funzioni in arrivo su iPad

Alla WWDC, oltre ad Apple Intelligence, iOS 18 e macOS Sequoia, Apple ha presentato in anteprima iPadOS 18, un’importante release che migliora l’esperienza d’uso di iPad, rendendolo più versatile e intelligente che mai. Con iPadOS 18, l’app Calcolatrice approda su iPad con Math Notes, insieme a nuovi strumenti di scrittura a mano in Note, tutti progettati per Apple Pencil. Sono ora disponibili nuovi modi per personalizzare la schermata Home e il Centro di Controllo, l’app Foto con il redesign più grande di sempre, e nuovi modi per esprimere sé stessi in Messaggi.

iPadOS 18 introduce anche Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per iPhone, iPad e Mac che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell’utente per offrire un’intelligenza incredibilmente utile e pertinente. Progettato interamente intorno alla privacy, Apple Intelligence è profondamente integrato in iPadOS 18, iOS 18 e macOS Sequoia. Comprende e genera linguaggio e immagini, esegue azioni nelle app e attinge dal contesto personale per semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni. Sfruttando al massimo la potenza del chip Apple e del Neural Engine, Apple Intelligence sarà supportato nei modelli iPad con chip serie M.

“Il nostro dispositivo più versatile sta diventando più potente e intelligente che mai grazie ad iPadOS 18”, ha commentato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Con nuovi e divertenti modi di personalizzare la schermata Home, un’esperienza riprogettata per Foto, importanti aggiornamenti all’app Note, l’aggiunta della calcolatrice con Math Notes, e la rivoluzionaria introduzione di Apple Intelligence, iPadOS 18 porta nuove incredibili funzioni progettate per le capacità uniche di iPad, così sarà ancora più facile svolgere qualsiasi attività”.

L’app Calcolatrice su iPad offre un nuovo modo di fare i calcoli con Math Notes

La nuova calcolatrice con Math Notes permette all’utente di digitare o scrivere espressioni matematiche e vederle risolte all’istante dalla sua scrittura a mano. Inoltre, è possibile assegnare i valori alle variabili quando si imparano nuovi concetti in classe, si calcola il budget e molto altro ancora.

Grazie ad una nuova funzione di rappresentazione grafica, l’utente può scrivere o digitare un’equazione e inserire un grafico con un semplice tap, e perfino aggiungere più equazioni allo stesso grafico per vedere come si relazionano tra loro. Inoltre le Math Notes sono accessibili automaticamente nell’app Note, all’interno della nuova cartella Math Notes.

Le calcolatrici base e scientifica su iPad semplificano la visualizzazione di intere espressioni, prima di completarle. La cronologia aiuta l’utente a tenere traccia dei calcoli precedenti, e le conversioni di unità permettono di convertire al volo lunghezza, peso, valute e altro.

Appunti scritti a mano più flessibili con Smart Script

Smart Script sfrutta la potenza di Apple Pencil per rendere gli appunti scritti a mano più fluidi, flessibili e facili da leggere, il tutto conservando la grafia personale dell’utente. La funzione consente di scrivere velocemente senza sacrificare la leggibilità, rendendo più morbido e definito il testo in tempo reale. E modificare il testo scritto a mano è tanto facile quanto modificare il testo digitato. Con Apple Pencil, si può aggiungere uno spazio, buttare giù una frase e perfino incollare delle parole digitate nel testo scritto a mano, e il paragrafo scorrerà in modo da includere i nuovi contenuti.

L’app Note include dei miglioramenti anche per il testo digitato. Per maggiore comodità, ora l’utente può organizzare i contenuti delle note racchiudendo le sezioni sotto titoli o sottotitoli. E per le informazioni che devono rimanere in risalto, si può scegliere tra cinque nuovi colori per evidenziare il testo.

Altri modi per personalizzare iPad

iPadOS 18 introduce ancora più opzioni per esprimersi, tra cui nuovi modi di personalizzare la schermata Home e le icone delle app anche nel Centro di Controllo. I widget e le icone delle app possono essere posizionati in qualsiasi punto della schermata Home per creare il layout ideale, lasciando trasparire l’immagine di sfondo. Possono essere personalizzati a proprio piacimento, facendoli apparire chiari, scuri o colorati. Si può anche scegliere di visualizzare tutte le icone e i widget delle app in un formato più grande, eliminando il nome sottostante, per creare un look semplificato.

Il Centro di Controllo è stato ridisegnato per semplificare l’accesso alle cose che si fanno ogni giorno, e offre nuovi livelli di personalizzazione e flessibilità. Il nuovo design permette di accedere al volo a gruppi di controlli usati più spesso, come quelli per la riproduzione di contenuti multimediali o quelli per Home e la connettività, oltre alla possibilità di scorrere facilmente da uno all’altro. L’utente può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate, tutto in un unico posto. Gli sviluppatori possono usare la nuova API Controls per consentire all’utente di fare ancora più cose, come aprire rapidamente un veicolo o creare all’istante i contenuti per i social media.

Una nuova barra dei pannelli facilita la navigazione

La barra dei pannelli riprogettata fluttua sui contenuti delle app e si aggiunge alla barra laterale per aiutare l’utente a mantenere la concentrazione su ciò che conta, lasciando al contempo i suoi pannelli preferiti a portata di mano.

La nuova barra dei pannelli mobile si fonde con la barra laterale permettendo di immergersi maggiormente nell’app. Grazie alla barra dei pannelli ridisegnata, chi usa iPad può riordinare i pannelli o aggiungerne altri dalla barra laterale, permettendo nuove opzioni per personalizzare le esperienze nelle app.

Un’app Foto riprogettata per rivivere i momenti speciali

Grazie al redesign più importante di sempre, che le permette di sfruttare il display più ampio di iPad, l’app Foto organizza le librerie in automatico, così si passa meno tempo a cercare contenuti e più tempo a godersi i momenti migliori.

Un’unica vista semplificata riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici, e si possono fissare per tenere a portata di mano i contenuti preferiti. La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti.

Grazie alla riproduzione automatica dei contenuti nell’app, le librerie si animano permettendo di rivivere i ricordi più belli. E dato che ogni libreria di foto è unica, l’utente può personalizzare l’app come preferisce e organizzare le raccolte, evidenziarle per accedervi facilmente e includere i contenuti che considera più importanti.

Nuovi modi per restare in contatto via Messaggi

Messaggi include grandi aggiornamenti che offrono nuovi modi di esprimersi e rimanere in contatto. La formattazione del testo, come grassetto, sottolineato e corsivo, e i nuovi effetti animati rendono le conversazioni iMessage più efficaci. E grazie alla funzione Tapback ridisegnata, l’utente può reagire ai messaggi con qualsiasi emoji o adesivo.

Messaggi in iPadOS 18 introduce la possibilità di programmare i messaggi per inviarli in un secondo momento, così si può avere un maggior controllo sulle tempistiche e su come restare in contatto con le persone più importanti.

In Safari si naviga senza distrazioni

Il browser Safari ora permette di trovare informazioni sul web ancora più facilmente grazie agli Highlights e alla nuova modalità Lettura. Sfruttando il machine learning, Safari può evidenziare le informazioni chiave di una pagina web. Per esempio, è possibile leggere la sintesi di un articolo per farsi un’idea del contenuto, vedere al volo dove si trova un ristorante, un hotel o un monumento, oppure ascoltare una traccia musicale direttamente da un articolo che cita il brano o l’album. E con la vista Lettura ridisegnata, sono ancora di più i modi per visualizzare la versione semplificata di un articolo e del relativo riassunto.

Nuovi controlli della privacy, in iPadOS 18

iPadOS 18 offre all’utente ancora più modi di controllare chi può vedere le sue app, come condivide i propri contatti e il modo in cui iPad si connette agli accessori. La possibilità di bloccare o nascondere le app consente di evitare che altre persone visualizzino inavvertitamente informazioni da tenere riservate, come le notifiche e i contenuti di un’app. Per un ulteriore livello di privacy, dopo aver bloccato l’app, l’utente può anche nasconderla spostandola in un’apposita cartella. Quando un’app è bloccata o nascosta, i contenuti come i messaggi o le email all’interno dell’app non figurano nelle ricerche, nelle notifiche o in altre aree del sistema.

Gli utenti hanno anche maggiore controllo nel gestire il modo in cui le app accedono alle loro informazioni. Quando un’app richiede accesso ai dati dei propri contatti, si può scegliere di concederlo solo per contatti specifici, non per tutti. E per garantire la privacy delle altre connessioni sulla rete, chi sviluppa app può ora abbinare facilmente i dispositivi Bluetooth senza dover fare affidamento su altri accessori nelle vicinanze.

Apple Intelligence rende iPad ancora più utile e piacevole

Apple Intelligence, il rivoluzionario sistema di intelligenza personale integrato in iPadOS 18 e progettato intorno alla privacy, offre nuovi modi per ottimizzare la scrittura e comunicare con maggiore efficacia. Con i nuovi Writing Tools disponibili in iPadOS 18 a livello di sistema, l’utente può rielaborare, revisionare e sintetizzare il testo in pressoché qualsiasi app, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti.

Nuove funzioni creative moltiplicano le opzioni per comunicare ed esprimersi. Con Image Playground, l’utente può creare immagini divertenti in pochi secondi scegliendo fra tre stili diversi: animazione, illustrazione, schizzo. Image Playground è semplice da usare e, oltre a essere integrata in app come Messaggi, è anche disponibile in un’app dedicata. In Note, si può accedere a Image Playground attraverso la nuova Image Wand nella palette di strumenti di Apple Pencil, per rendere le note graficamente più accattivanti.

Ricordi in Foto permette di creare la storia che si preferisce semplicemente inserendo una descrizione. Apple Intelligence selezionerà le foto e i video che meglio rispecchiano la descrizione, strutturerà la storia in capitoli in base ai temi identificati nelle foto, e riorganizzerà il tutto in un film con un proprio filo narrativo. Inoltre, grazie al nuovo strumento Clean Up, si possono rimuovere gli oggetti indesiderati dallo sfondo, senza correre il rischio di alterare il soggetto.

Grazie alla potenza di Apple Intelligence, Siri fa un grande passo avanti, diventando ancora più personale, naturale e contestualmente pertinente. Si può interagire con Siri usando la voce o scrivendo, passando da una modalità all’altra quando si preferisce.

Con Private Cloud Compute, Apple definisce un nuovo standard di privacy nell’ambito dell’intelligenza artificiale, con la possibilità di aumentare la capacità computazionale alternando l’elaborazione on-device a modelli più complessi basati su server dedicati con chip Apple. Quando le richieste vengono indirizzate verso Private Cloud Compute, i dati non vengono archiviati né resi accessibili ad Apple, vengono usati esclusivamente per rispondere alle richieste dell’utente ed esperti indipendenti possono verificare questa promessa di privacy.

Inoltre, l’accesso a ChatGPT è integrato in Siri e nei Writing Tools integrati a livello di sistema sulle varie piattaforme Apple, così l’utente potrà accedere direttamente alle sue capacità di comprensione delle immagini e dei documenti senza dover passare da uno strumento all’altro.

Altri aggiornamenti di iPadOS 18

Basata sulla funzione Portachiavi, Password è una nuova app che semplifica l’accesso alle credenziali, tra cui password, codici di verifica e avvisi sulla sicurezza, e tiene tutto al sicuro in un unico posto.

Quest’anno SharePlay si arricchisce di nuovi potenti aggiornamenti per la condivisione dello schermo. L’utente può toccare e disegnare sul display per indicare l’azione da compiere. E per fornire un’assistenza più diretta, può chiedere l’autorizzazione a controllare un dispositivo a distanza.

Con Freeform, dare vita alle idee è ancora più facile. Gli utenti possono creare delle scene per organizzare per argomento le sezioni di una lavagna, o presentare i contenuti semplicemente muovendosi rapidamente.

Il gaming è ancora più immersivo grazie a funzioni quali la Modalità Gioco e l’audio spaziale personalizzato, che mettono l’utente al centro dell’azione in titoli che saranno presto disponibili, tra cui Assassin’s Creed Shadows e Resident Evil 7 Biohazard. E con Game Porting Toolkit 2, i team di sviluppo hanno a disposizione nuovi strumenti per creare più facilmente giochi ancora più evoluti per iPad, iPhone e Mac.

Calendario diventa più utile mostrando anche gli eventi e le attività da Promemoria. L’utente può creare, modificare e completare i promemoria direttamente dall’app Calendario.

Promemoria ha nuovi strumenti e offre la possibilità di visualizzare, creare e modificare i singoli promemoria direttamente nell’app Calendario, di accedere alle liste eliminate di recente e di trovare al volo le attività secondarie negli elenchi smart.

Chi usa Mappe di Apple può esplorare migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti e creare facilmente itinerari personalizzati e consultabili anche offline. Può salvare percorsi preferiti, itinerari personalizzati e luoghi di interesse nella nuova Places Library e aggiungere per ciascuno le sue note personali.

Le funzioni per l’accessibilità includono Eye Tracking, un’opzione integrata per utilizzare iPad usando solo gli occhi, e Vocal Shortcuts che permette di eseguire le azioni emettendo un suono personalizzato.

La developer beta di iPadOS 18 è disponibile a partire da oggi attraverso l’Apple Developer Program. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite l’Apple Beta Software Program. Nuove funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9″ (terza generazione e modelli successivi), iPad Pro 11″ (prima generazione e modelli successivi), iPad Air (M2), iPad Air (terza generazione e modelli successivi), iPad (settima generazione e modelli successivi), e iPad mini (quinta generazione e modelli successivi).

Apple Intelligence sarà disponibile questo autunno su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e su iPad e Mac con chip M1 e successivi con Siri e lingua del dispositivo impostati su inglese americano (US), come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.