macOS Sequoia: una nuova era di produttività e intelligenza per il Mac

Apple ha presentato in anteprima macOS Sequoia, la nuova versione di quello che la società di Cupertino definisce il sistema operativo desktop più evoluto al mondo, che porta sul Mac modi completamente nuovi di lavorare e trasformative funzioni di intelligenza. macOS Sequoia è ricco di interessanti nuove funzioni, tra cui iPhone Mirroring, che amplia le possibilità di Continuity consentendo all’utente di accedere al proprio iPhone e controllarlo direttamente da macOS.

Su Safari arriva un altro importante aggiornamento, con la nuova funzione Highlights, che aiuta a trovare facilmente le informazioni chiave di una pagina quando si naviga sul web. La nuova app Passwords permette di accedere alle password ancora più facilmente e di organizzare tutte le credenziali in un unico posto. E il gaming sale di livello grazie ad un’esperienza più immersiva e ad un’offerta di videogiochi più ricca, con tantissimi nuovi titoli, tra cui Assassin’s Creed Shadows, Frostpunk 2 e molti altri.

macOS Sequoia introduce, inoltre, Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per Mac, iPhone e iPad che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell’utente per offrire un’intelligenza utile e pertinente. Progettata per proteggere la privacy, Apple Intelligence è perfettamente integrata con macOS Sequoia, iOS 18, e iPadOS 18. Comprende e genera linguaggio e immagini, esegue azioni nelle app e attinge dal contesto personale per semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni. Traendo il massimo vantaggio dalla potenza del chip Apple e del Neural Engine, Apple Intelligence sarà supportata su ogni Mac con chip serie M.

“Grazie alla straordinaria combinazione della potenza del chip Apple e della leggendaria semplicità d’uso di macOS, il Mac diventa più capace che mai. Oggi, siamo entusiasti di portare macOS ad un livello superiore con macOS Sequoia, un importante release che porta produttività e intelligenza a un livello superiore”, ha detto Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “macOS Sequoia inaugura l’era di Apple Intelligence, rendendo possibili nuove funzioni incredibili che rivoluzionano il modo di lavorare su Mac. Con ancora più modi per fare tutto più facilmente, nuove funzioni di Continuity, come iPhone Mirroring, importanti aggiornamenti in Safari e tanti nuovi videogiochi, crediamo che chi usa Mac ne sarà entusiasta”.

Usare iPhone in wireless direttamente da Mac con iPhone Mirroring

macOS Sequoia rende le funzioni di Continuity ancora più utili grazie ad iPhone Mirroring, che permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac.

Lo sfondo personalizzato e le icone appaiono esattamente come su iPhone e l’utente può sfogliare le pagine della schermata Home, o aprire e usare le sue app preferite. Per interagire con iPhone si possono usare la tastiera, il trackpad e il mouse di Mac, e anche l’audio esce dagli altoparlanti del computer.

È possibile trascinare contenuti da iPhone a Mac e viceversa, e l’iPhone dell’utente rimane sempre bloccato, così nessuno può accedere o vedere cosa sta facendo. E siccome la funzione è compatibile con StandBy, le informazioni importanti sono sempre visibili. Inoltre, è possibile visualizzare e rispondere alle notifiche di iPhone direttamente dal proprio Mac.

Importanti aggiornamenti in Safari

Safari, che Apple definisce il browser più veloce al mondo, ora offre gli Highlights, un modo ancora più semplice di scoprire informazioni sul web, come indicazioni stradali, riassunti e link rapidi per saperne di più su persone, musica, film e programmi TV.

La modalità Lettura è stata ridisegnata per offrire ancora più modi per leggere senza distrazioni: ora mostra una vista semplificata degli articoli, un riassunto e un indice dei contenuti per i testi più lunghi.

E quando Safari rileva un video sulla pagina, Viewer aiuta l’utente a metterlo in primo piano, lasciando allo stesso tempo pieno accesso ai controlli di sistema per la riproduzione, inclusi Picture in Picture.

Il gaming acquisisce più spazio sul Mac

Su Mac è in arrivo un ricco catalogo di giochi, tra cui l’atteso Assassin’s Creed Shadows, il nuovo capitolo della serie di successo di Ubisoft, insieme a nuove funzioni, come audio spaziale personalizzato, che rendono l’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Titoli attesi: gli sviluppatori stanno preparando una sorprendente selezione di nuovi giochi per Mac. Ubisoft lancerà Prince of Persia: The Lost Crown e Assassin’s Creed Shadows, mentre Capcom presenterà nuovi episodi dell’acclamata serie RESIDENT EVIL, tra cui RESIDENT EVIL 7 biohazard e RESIDENT EVIL 2. La prossima importante espansione di World of Warcraft: The War Within è in arrivo più avanti nel corso dell’anno. Inoltre, sono in arrivo anche Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 e RoboCop: Rogue City, che sfruttano potenti tecnologie software, come l’upscaling di MetalFX, per accelerare la performance e offrire effetti visivi di alta qualità su tutta la gamma di Mac. Inoltre, saranno presto disponibili Control Ultimate Edition e Wuthering Waves, che sfruttano la nuova famiglia di chip M3 per creare grafiche sorprendenti con il ray tracing.

Un’esperienza di gioco più coinvolgente che mai: l’audio spaziale personalizzato porta l’utente al centro dell’azione come mai prima d’ora, mentre la latenza audio significativamente ridotta con gli AirPods Pro (seconda generazione) offre una responsività ancora maggiore. La Modalità gioco migliorata permette frame rate più fluidi, e l’evoluto sistema di gestione energetica garantisce prestazioni al top su tutta la linea Mac.

Game Porting Toolkit 2: l’introduzione di Game Porting Toolkit ha permesso a chi si occupa di sviluppo di adattare i propri titoli ai dispositivi Apple ancora più velocemente, ampliando sensibilmente l’offerta di giochi su Mac. Game Porting Toolkit 2 migliora ulteriormente l’esperienza con nuove funzioni basate sui feedback della comunità di developer e semplifica l’adattamento di giochi avanzati per le piattaforme Mac, iPhone e iPad.

Disposizione delle finestre più semplice e veloce, in macOS Sequoia

Ora è possibile organizzare e disporre le finestre in base alle proprie esigenze. Quando si trascina una finestra verso il bordo dello schermo, macOS Sequoia suggerisce automaticamente un riquadro sulla Scrivania e per posizionarla in quel punto basta rilasciarla.

È anche possibile affiancare i vari riquadri o disporli sugli angoli per vedere ancora più app. Con l’aiuto dei nuovi comandi rapidi da tastiera e della barra dei menu, organizzare i riquadri è ancora più semplice.

Aggiornamenti per le videoconferenze

La nuova opzione di anteprima per chi presenta rende più facile presentare, permettendo di vedere quello che si vuole mostrare prima di condividerlo, ed è compatibile con app come FaceTime e Zoom. L’utente può anche usare uno degli sfondi predefiniti, scegliendo fra un’ampia gamma di sfumature di colore e sfondi di sistema, o decidere di caricare una foto dalla propria libreria.

Gli sfondi sostitutivi possono essere usati durante le videochiamate FaceTime o con app di terze parti come Webex e, grazie alla tecnologia di segmentazione all’avanguardia di Apple, l’utente si mostrerà sempre al meglio durante una call.

La nuova app Password mantiene le credenziali sicure e organizzate

Basata sulla funzione Portachiavi introdotta oltre venticinque anni fa, la nuova app Passwords in arrivo con macOS Sequoia permette di accedere facilmente a password, passkey, password di reti Wi-Fi e altre credenziali, tutte in un unico posto.

La sincronizzazione su iCloud è protetta dalla crittografia end-to-end. Password è compatibile con Safari e si sincronizza senza problemi con tutti i dispositivi Apple e Windows (usando l’app iCloud per Windows).

Apple Intelligence inaugura un nuovo capitolo per l’AI su Mac

Profondamente integrato in macOS Sequoia e interamente costruito intorno alla privacy, Apple Intelligence offre agli utenti nuovi modi per migliorare la loro scrittura e comunicare con maggiore efficacia. Con i nuovi Writing Tools integrati a livello di sistema in macOS Sequoia, l’utente può rielaborare, correggere e sintetizzare un testo in pressoché qualsiasi app, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti.

Nuove funzioni creative moltiplicano le opzioni per comunicare ed esprimersi. Con Image Playground, l’utente può creare immagini divertenti in pochi secondi scegliendo fra tre stili diversi: animazione, illustrazione e schizzo. È semplice da usare e oltre a essere integrata in app come Messaggi, è anche disponibile in un’app dedicata.

Ricordi in Foto permette di creare la storia che si preferisce semplicemente inserendo una descrizione. Apple Intelligence selezionerà le foto e i video che meglio rispecchiano la descrizione, strutturerà la storia in capitoli in base ai temi identificati nelle foto, e riorganizzerà il tutto in un film con un proprio filo narrativo. Inoltre, grazie al nuovo strumento Clean Up, si possono rimuovere gli oggetti indesiderati dallo sfondo, senza correre il rischio di alterare il soggetto.

Grazie alla potenza di Apple Intelligence, Siri fa un grande passo avanti, diventando ancora più personale, naturale e contestualmente pertinente. Inoltre, l’utente può scrivere a Siri o formulare a voce le sue richieste, passando da una modalità all’altra come preferisce, e questo rende l’esperienza su Mac ancora più facile e immediata.

Con Private Cloud Compute, Apple definisce un nuovo standard di privacy nell’ambito dell’intelligenza artificiale, con la possibilità di aumentare la capacità computazionale alternando l’elaborazione on-device a modelli più complessi basati su server dedicati con chip Apple. Quando le richieste vengono indirizzate verso Private Cloud Compute, i dati non vengono archiviati né resi accessibili ad Apple, vengono usati esclusivamente per rispondere alle richieste dell’utente ed esperti indipendenti possono verificare questa promessa di privacy.

Inoltre, l’accesso a ChatGPT è integrato in Siri e nei Writing Tools integrati a livello di sistema sulle varie piattaforme Apple, così l’utente potrà accedere direttamente alle sue capacità di comprensione delle immagini e dei documenti senza dover passare da uno strumento all’altro.

Altre funzioni di macOS Sequoia

Messaggi è stato aggiornato per offrire agli utenti ancora più modi per esprimersi e comunicare, fra cui nuovi effetti del testo, Tapback con emoji e adesivi, e la possibilità di scrivere un messaggio e programmarne l’invio in un momento successivo.

Mappe di Apple offre ancora più modi per esplorare il mondo, come una selezione di percorsi di trekking e itinerari personalizzati. Da quest’autunno, sarà possibile cercare fra migliaia di sentieri nei 63 parchi nazionali degli Stati Uniti filtrandoli per distanza, altitudine e tipo di sentiero, e salvarli per consultarli offline.

Foto introduce la funzione Raccolte, che organizza automaticamente le foto per temi, e migliora la funzione di ricerca per consentire di trovare al volo quello che si cerca.

Prendere appunti in Note diventa sempre più intelligente, e farlo in modo dettagliato e preciso è più facile che mai. Grazie alle nuove funzioni per la trascrizione e la sintesi audio rese possibili da Apple Intelligence, l’utente può concentrarsi su ogni dettaglio di quello che sta accadendo, ma a prendere appunti ci pensa il dispositivo. E se c’è bisogno di fare un calcolo al volo, basta digitare l’equazione nel corpo della nota per risolverla automaticamente.

L’app Calcolatrice è stata aggiornata: ora mostra una cronologia dei calcoli eseguiti in precedenza e permette di vedere le espressioni matematiche man mano che vengono scritte.

Calendario mostra gli eventi e le attività in Promemoria, così consultare, modificare o completare le attività durante la giornata sarà più facile. La nuova vista del mese offre una panoramica a colpo d’occhio su eventi e promemoria.

La developer beta di macOS Sequoia è disponibile a partire da oggi attraverso l’Apple Developer Program. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo attraverso l’Apple Beta Software Program. La release sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Apple Intelligence sarà disponibile questo autunno in versione beta su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, e iPad e Mac con M1 o successivo, con Siri e la lingua del dispositivo impostati su inglese (US), come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia in autunno in inglese (Stati Uniti).