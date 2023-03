Apple rilascia la prima beta pubblica di iOS e iPadOS 16.5

Dopo aver rilasciato le beta per gli sviluppatori, Apple ha ora reso disponibile anche la prima versione beta pubblica di iOS e iPadOS 16.5.

La beta 1 è dunque in distribuzione per gli utenti iscritti all’Apple Beta Software Program, programma che consente agli utenti registrati di provare in anteprima le pre-release delle prossime versioni in arrivo dei sistemi operativi della società di Cupertino: iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS and HomePod.

Infatti, oltre ad iOS, Apple ha rilasciato anche le versioni beta 1 di: iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS Ventura 13.4.

Ricordiamo che invece, per quanto riguarda le versioni stabili disponibili per tutti gli utenti, Apple ha da poco rilasciato iOS 16.4 e iPadOS 16.4, così come macOS Ventura 13.3.

Per quanto riguarda la prossima versione del sistema operativo di iPhone, attualmente in fase di test, iOS 16.5 beta 1 consentirà agli utenti di chiedere a Siri di eseguire la registrazione dello schermo, oltre a uno screenshot.

Inoltre, Apple sta anche lavorando per aggiungere una scheda My Sports all’app Apple News, una funzionalità molto richiesta dagli utenti.

In generale, a parte poche novità, iOS 16.5 sembra configurarsi come un update minore, progettato e sviluppato più per applicare correzioni di errori che per introdurre nuove funzionalità da utilizzare su iPhone.

Parallelamente, anche iPadOS 16.5 e lo stesso macOS Ventura 13.4 per i Mac, potrebbero presentarsi più come update minori, di manutenzione, per bug fix e correzioni.

Del resto, non sarebbe da escludere il fatto che Apple stia rallentando lo sviluppo di nuove funzionalità per le versioni attuali dei suoi sistemi operativi, per concentrarsi invece di più sulle prossime major release di iOS, iPadOS, macOS e degli OS dei dispositivi smart.

La presentazione delle nuove major release avviene ogni anno, solitamente, in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple.

E Apple ha da poco ufficializzato le date della WWDC 2023.