macOS Ventura 13.3: ecco la nuova versione del sistema operativo del Mac

Parallelamente alle ultime versioni dei sistemi operativi mobili, iOS 16.4 e iPadOS 16.4 rispettivamente per iPhone e iPad, Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento del software di sistema per il Mac: macOS Ventura 13.3.

E, come per i sistemi operativi mobili, anche per quanto riguarda macOS Ventura 13.3 alcuni contenuti di questo aggiornamento sono analoghi a quelli di iOS 16.4 e iPadOS 16.4, come ad esempio i nuovi emoji. Chiaramente, in questo caso le corrispondenze sono minori, essendo l’ambiente desktop del Mac ancora sostanzialmente diverso da quello mobile.

Anche sul Mac arrivano dunque i nuovi emoji, così come miglioramenti in diverse app e componenti del sistema operativo. E naturalmente non mancano risoluzioni di problemi, così come gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per il Mac.

La lista di patch di sicurezza è lunga e corposa, per macOS Ventura 13.3, e non è mai superfluo rimarcare l’importanza di applicare in modo tempestivo i più recenti security update rilasciati da Apple.

Ecco le note di rilascio di Apple, che accompagnano la distribuzione di macOS Ventura 13.3: