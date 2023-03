iOS e iPadOS 16.4 sono ora disponibili per gli utenti di iPhone e iPad

A pochi giorni dalla distribuzione della versione Release Candidate per gli sviluppatori, Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento software di iPhone: iOS 16.4 è ora disponibile per tutti gli utenti.

Come di consueto, l’aggiornamento è scaricabile e applicabile nell’app Impostazioni di iPhone, in Generali > Aggiornamento Software.

L’aggiornamento iOS 16.4 include diversi miglioramenti e correzioni di errori; inoltre, come di consueto, contiene anche i più recenti update di sicurezza.

Di seguito riportiamo le note di rilascio ufficiali Apple, che accompagnano l’update iOS 16.4:

Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili 21 nuove emoji che includono animali, gesti delle mani e oggetti.

Le notifiche per le app web sono state aggiunte alla schermata Home.

“Isolamento vocale” ottimizza la tua voce e filtra i rumori ambientali intorno a te durante le chiamate cellulare.

Il supporto per l’album Duplicati in Foto è stato ampliato per rilevare foto e video duplicati nelle librerie fotografiche condivise su iCloud.

È stato aggiunto il supporto per VoiceOver alle mappe di Meteo.

È stata aggiunta un’impostazione di accessibilità che attenua automaticamente i contenuti video in cui vengono rilevate luci lampeggianti o stroboscopiche.

La funzionalità “Ricerca visiva” è ora disponibile in Svizzera.

È stato risolto un problema per cui le richieste “Chiedi di acquistare” dei minori potevano non essere visualizzate sul dispositivo dei genitori.

Sono stati risolti alcuni problemi per cui i termostati compatibili con Matter potevano non rispondere se abbinati ad Apple Home.

Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Come avviene di consueto, parallelamente all’ultima versione di iOS, Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento software per iPad: è infatti disponibile anche iPadOS 16.4.

iPadOS 16.4 include gli stessi contenuti di iOS 16.4, tranne per le caratteristiche specifiche dei diversi dispositivi. Non appaiono dunque gli update destinati agli iPhone, come quelli riguardanti il rilevamento degli incidenti e le chiamate via cellulare.

Vi sono invece dei miglioramenti e delle risoluzioni di problemi specifiche per gli iPad: