Apple rilascia iOS 17.4: inizia l’era degli app store alternativi nell’UE

A circa una settimana di distanza dal rilascio della versione release candidate, Apple ha reso disponibile l’atteso aggiornamento iOS 17.4.

L’update include diverse novità, come nuove emoji, le trascrizioni nell’app Podcast e altre funzionalità, oltre a risoluzioni di problemi e importanti patch di sicurezza per iPhone.

Ma l’aggiornamento è particolarmente rilevante per gli utenti UE. Il nuovo iOS 17.4 fornisce infatti nuove opzioni relative alle piattaforme di app, ai browser web e ai pagamenti per i residenti nell’UE, modifiche che Apple ha introdotto per la conformità con le nuove norme del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio ufficiale che accompagnano l’aggiornamento iOS 17.4.