Apple rilascia i nuovi aggiornamenti di sicurezza per iOS e macOS

Dopo una prima release e un passo indietro, Apple ha ora messo in distribuzione i nuovi interventi di sicurezza rapidi per iOS e macOS.

Gli ultimi aggiornamenti resi disponibili dalla società di Cupertino sono: Rapid Security Response macOS Ventura 13.4.1 (c), per i Mac che eseguono macOS Ventura 13.4.1, e Rapid Security Response iOS 16.5.1 (c) e iPadOS 16.5.1 (c), per iPhone e iPad che eseguono rispettivamente OS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1.

I Rapid Security Response, gli interventi di sicurezza rapidi, sono il nuovo tipo di update che Apple rilascia tra un aggiornamento e l’altro del software, per risolvere in modo tempestivo – e senza attendere il normale ciclo di rilascio – le nuove vulnerabilità di sicurezza che vengono scoperte e che richiedono una patch.

Entrambi gli update, sia quello per i Mac che quelli per i dispositivi mobili, servono per riparare la vulnerabilità con codice identificativo CVE-2023-37450, riguardante il componente di sistema WebKit.

Spiega Apple: “l’elaborazione di un contenuto web può causare l’esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un report secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente”.

Come abbiamo visto in precedenza, Apple aveva prima rilasciato gli interventi di sicurezza rapidi iOS 16.5.1 (a) e iPadOS 16.5.1 (a) per iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1, così come macOS Ventura 13.4.1 (a) per macOS Ventura 13.4.1.

Poi però era emerso un problema che faceva sì che questa prima versione dei Rapid Security Response poteva impedire la corretta visualizzazione di alcuni siti web. Motivo per cui Apple ha dovuto risolvere il problema di compatibilità e rilasciare una nuova versione degli interventi di sicurezza rapidi.

È possibile verificare la presenza dell’update, su iPhone e iPad, in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. C’è anche la possibilità di inserire gli interventi di sicurezza rapidi e i file di sistema tra gli Aggiornamenti automatici.

Sul Mac, occorre scegliere Impostazioni di Sistema dal menu Apple, fare clic su Generali nella barra laterale e poi selezionare Aggiornamento software nella lista a destra.