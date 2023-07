Apple avvisa di un problema dell’ultimo update di sicurezza con alcuni siti

Il 10 luglio Apple ha rilasciato nuovi interventi di sicurezza rapidi per iPhone, iPad e Mac con i Rapid Security Response iOS 16.5.1 (a) e iPadOS 16.5.1 (a), per i dispositivi mobili, e macOS Ventura 13.4.1 (a), per i Mac.

Questi interventi di sicurezza rapidi includono la correzione di una vulnerabilità della sicurezza relativa al WebKit a causa della quale, ha spiegato Apple, l’elaborazione di contenuti web potrebbe portare all’esecuzione di codice arbitrario.

Apple ha anche sottolineato di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente. Si tratta dunque di una patch di sicurezza importante, tale da richiedere per l’appunto la distribuzione di un intervento di sicurezza rapido.

Tuttavia, il giorno successivo, l’11 luglio, a seguito di diverse segnalazioni degli utenti, in una nota tecnica Apple ha comunicato che i recenti Rapid Security Response – iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a), macOS Ventura 13.4.1 (a) – potrebbero impedire la corretta visualizzazione di alcuni siti web.

La società di Cupertino ha anche informato gli utenti di essere al lavoro su una versione aggiornata e che i nuovi interventi di sicurezza rapidi iOS 16.5.1 (b), iPadOS 16.5.1 (b) e macOS 13.4.1 (b) saranno presto disponibili, proprio per risolvere tale problema.

Apple ha anche sottolineato che, per chi lo volesse, è anche possibile scegliere di rimuovere il Rapid Security Response.

Per poter fare questo, gli utenti di iPhone o iPad devono accedere a Impostazioni > Generali > Info > Versione di iOS, dove è disponibile l’opzione per rimuovere l’intervento di sicurezza rapido.

Sul Mac, invece, occorre selezionare Informazioni su questo Mac dal menu Apple, quindi fate clic su Ulteriori informazioni; poi, nella sezione macOS, fare clic sul pulsante Info (“i”) accanto al numero di versione.