AI, sicurezza e portabilità: Asus aggiorna il laptop business ExpertBook B9 OLED

ASUS ha annunciato la disponibilità dei nuovi importanti aggiornamenti per il suo ExpertBook B9 OLED , un laptop business che ridefinisce lo stile dei computer aziendali. Accuratamente realizzato con una lega premium di magnesio al litio, questo device è progettato per spostare i limiti della leggerezza per una massima portabilità e durabilità: secondo il produttore, ciò lo rende il laptop business OLED da 14 pollici più leggero al mondo, con un peso di soli 990g.

ExpertBook B9 OLED è il partner perfetto per dirigenti e donne e uomini d’affari. Il laptop offre una nuova key Copilot per una completa predisposizione AI, oltre a una corposa serie di funzionalità per la sicurezza.

Con un design rispettoso dell’ambiente, il brillante display OLED 16:10 e una fotocamera alimentata dall’AI, ASUS ExpertBook B9 OLED è un laptop business giovane, pronto a soddisfare tutte le esigenze lavorative degli utenti. Funzioni come la cancellazione del rumore per un audio cristallino e il processore Intel Core 7 di ultima generazione (Serie 1) con piattaforma Intel vPro garantiscono una elevata produttività.

ExpertBook B9 OLED supporta l’ASUS Carbon Partner Services, una soluzione end-to-end che fornisce qualità garantita, opzioni di compensazione delle emissioni di anidride carbonica flessibili e definite, per produrre un impatto reale e positivo.

ASUS ExpertBook B9 OLED si configura come la soluzione premium e leggera definitiva per chi è in movimento – il compagno di viaggio perfetto, sempre pronto a performare.

In particolare, ExpertBook B9 OLED offre qualità e design premium pur rimanendo uno dei laptop business da 14 pollici più leggeri al mondo, con soli 990g, più leggero persino di molti laptop da 13 pollici sul mercato. Realizzato con una lega premium di magnesio al litio, la lega metallica più leggera del pianeta, il suo telaio ultraleggero e resistente e la finitura presentano importanti miglioramenti che lo rendono l’ideale compagno di viaggio per l’élite dirigente aziendale.

Nonostante la sua sorprendente leggerezza, ExpertBook B9 OLED è anche molto robusto. Sopporta 28 test individuali che aderiscono allo standard MIL-STD-810H di grado militare, oltre a essere sottoposto al regime di test di durabilità superiore di ASUS in laboratorio.

ExpertBook B9 OLED garantisce inoltre prestazioni, efficienza e connettività di livello elevato, offrendo fino a 11 ore di utilizzo con una singola carica – dichiara l’azienda –, consentendo di lavorare per un’intera giornata e oltre.

Con un processore Intel Core 7 di ultima generazione (Serie 1) e piattaforma Intel vPro e 64 GB di memoria LPDDR5x veloce ed efficiente, ASUS ExpertBook B9 OLED è pronto a offrire le prestazioni costanti che gli attuali dirigenti aziendali si aspettano e richiedono. Il nuovo tasto Copilot consente l’accesso istantaneo all’assistente AI Copilot di Windows. Questo affiancamento quotidiano potenzia la produttività per aiutare gli utenti a ottenere di più con meno tempo e sforzo, richiedendo solo un clic per un’esplorazione infinita.

ExpertBook B9 OLED è progettato con capacità avanzate di videoconferenza basate sull’AI. Sono incluse: un microfono che riduce il rumore di fondo grazie al riconoscimento vocale, rilevamento da lontano, cancellazione del rumore guidata dall’AI e una telecamera potenziata dall’AI per esperienze audiovisive superbe. Il laptop include anche una telecamera AI, che riduce il rumore dell’immagine e analizzando l’ambiente circostante applica tonalità di colore per far apparire l’utente al meglio.

Abbracciando la potenza intuitivo di Windows 11 Pro, ExpertBook B9 OLED è anche dotato di tecnologie attive e intelligenza passiva per garantire che gli utenti possano fare di più con il minimo di distrazioni o interruzioni.

ASUS ExpertBook B9 OLED è stato progettato pensando alla sostenibilità, sottolinea il produttore. Il processo di produzione impiega una tecnica brevettata chiamata Thixomolding, per conferire i doppi benefici di maggiore solidità e migliore efficienza energetica, con una riduzione degli scarti fino al 29% e dei tempi di produzione fino al 75%.

Il laptop è anche realizzato con fino al 70% di metallo riciclato post-industriale. Tutte queste caratteristiche si combinano per massimizzare l’efficienza energetica e ridurre ulteriormente l’impatto ambientale di ExpertBook B9 OLED.

L’imballaggio di ExpertBook B9 OLED utilizza carta che ha ottenuto la certificazione FSC, quindi realizzata con una miscela di materiali provenienti da foreste certificate FSC e materiali riciclati. I componenti del packaging sono anche immediatamente riutilizzabili, con la scatola degli accessori in grado di trasformarsi in un supporto per laptop per un tocco ecologico.

Con il desiderio di utilizzare esclusivamente materiali eco-friendly e aumentare l’efficienza energetica, insieme a molteplici altri fattori, ExpertBook B9 OLED ha ottenuto la certificazione EPEAT Gold, e supera gli standard ENERGY STAR, con un consumo energetico inferiore del 43,13% rispetto ai requisiti di certificazione. È inoltre supportato dal programma ASUS Carbon Partner Services, che offre opzioni flessibili per compensare il carbon footprint lungo l’intero ciclo di vita del prodotto con crediti di carbonio naturali di alta qualità verificati da organizzazioni attendibili.

ASUS ExpertBook B9 OLED è adatto alle realtà del mondo aziendale moderno ed è dotato di robuste funzionalità di sicurezza a più livelli per garantire che i dati confidenziali e privati non finiscano in mani sbagliate.

Queste includono il supporto per la piattaforma Intel vPro, che fornisce un quadro in grado di alleggerire il carico di lavoro del dipartimento IT di un’organizzazione per migliorare l’efficienza operativa complessiva. La sicurezza integrata fornisce mitigazione delle minacce, protezione dell’identità e dell’accesso, nonché protezione dei dati e degli asset. La piattaforma vPro consente inoltre la risoluzione dei problemi automatizzata e gestita a distanza e la virtualizzazione avanzata, riducendo i costi di amministrazione e garantendo che i dati siano mantenuti al sicuro.

ExpertBook B9 OLED vanta anche il meglio della protezione biometrica, con un sensore di impronte digitali integrato e una telecamera infrarossi (IR) alimentata dalla tecnologia ASUS Adaptive Lock per l’accesso tramite il riconoscimento facciale. Vi è inoltre una protezione a livello hardware contro malware e sofisticati attacchi informatici, potenziata dal chip TPM 2.0 opzionale.

Il profilo ultrafino di ASUS ExpertBook B9 OLED non è un ostacolo alla connettività, anzi, ha a disposizione una vasta gamma di porte sia moderne che legacy integrate, tra cui porte Thunderbolt 4 Type-C con supporto per USB Power Delivery 3.0, una tradizionale USB 3.2 Type-A e HDMI 2.1 integrato, consentendo il collegamento fino a tre display esterni 4K. C’è persino una presa combo da 3,5 mm per supportare un microfono esterno, cuffie o auricolari, garantendo che i dirigenti siano in grado di comunicare o rilassarsi con qualche intrattenimento post-lavoro utilizzando i loro accessori audio preferiti.

La versione aggiornata del laptop della serie ASUS ExpertBook B9 OLED, è disponibile per l’acquisto a un prezzo a partire da 2.199 euro.