Pixelmator Pro 3.6 potenzia le maschere con l’AI e le forme vettoriali

Pixelmator Pro 3.6, nome in codice Archipelago, offre nuove funzionalità di mascheratura, tra cui le background mask alimentate dall’intelligenza artificiale, il supporto per le maschere vettoriali, nuovi controlli per le maschere sul canvas e molto altro ancora.

Queste nuove funzioni sono state progettate dal team per rendere il lavoro con le maschere più facile per chi è alle prime armi con il fotoritocco e l’editing delle immagini, e più veloce per i professionisti, in modo che tutti possano sfruttare al meglio l’editing non distruttivo quando creano i propri progetti.

La creazione di maschere in Pixelmator Pro 3.6 è stata riprogettata da zero per offrire modi più rapidi e comodi per aggiungere e perfezionare le maschere. Ad esempio, ora è possibile creare in modo immediato una maschera di livello o una maschera da una selezione semplicemente facendo doppio clic sull’area di disegno con lo strumento Disponi (Arrange). È quindi possibile ridimensionare e riposizionare senza problemi la maschera, o anche regolarne gli angoli, rendendo molto più veloci e semplici operazioni come l’arrotondamento degli angoli dell’immagine o il ritaglio di singoli livelli in composizioni a più livelli.

Per rifinire le maschere, ora tutti gli strumenti necessari sono comodamente posizionati nella parte inferiore dello schermo. I nuovi controlli “on-canvas” a appaiono ogni volta che si seleziona o si crea una maschera, consentendo di regolare rapidamente la trasparenza o la morbidezza dei bordi, di invertirla, di aggiungere nuove maschere e altro ancora. Inoltre, grazie al supporto per le maschere multiple, è possibile lavorare con tutte le maschere necessarie, utilizzando le modalità di fusione per combinarle in modi diversi.

La nuova funzione Hide Background, potenziata dall’intelligenza artificiale, consente ora di rimuovere in modo non distruttivo gli sfondi delle immagini con un solo clic. L’algoritmo di rilevamento intelligente del soggetto individua automaticamente il soggetto in un’immagine e aggiunge una maschera di sfondo precisa per nascondere tutto il resto. È sempre possibile nascondere o rivelare qualsiasi dettaglio aggiuntivo del soggetto o dello sfondo semplicemente perfezionando la maschera. In questo modo

Le nuove maschere vettoriali di Pixelmator Pro consentono di mascherare rapidamente i livelli in forme specifiche, aprendo nuovi flussi di lavoro di editing. Le maschere vettoriali sono costituite da tracciati e utilizzano forme per nascondere o rivelare parti dei livelli. Quando si aggiunge una maschera vettoriale, le aree all’interno della forma vettoriale rimangono visibili e le aree esterne vengono nascoste.

Anche in questo caso risulta semplice mascherare un livello oppure creare una maschera da zero usando gli strumenti del software. È inoltre possibile passare facilmente da una forma di maschera all’altra selezionandola dal browser delle forme. Le maschere vettoriali sono inoltre completamente editabili, consentendo di regolare ogni singolo punto proprio come se si trattasse di forme normali, e offrono una scalatura indipendente dalla risoluzione, rendendole perfette per i progetti che devono mantenere una qualità elevata a qualsiasi dimensione, come la grafica creata per il web o la stampa.

Come di consueto, l’aggiornamento è gratuito per tutti gli utenti di Pixelmator Pro esistenti. L’applicazione è disponibile sul Mac App Store.