WWDC 2024: Apple condivide il programma e maggiori dettagli

Apple ha annunciato oggi il programma della sua annuale Worldwide Developers Conference, la WWDC, inclusi gli orari del keynote e del Platforms State of the Union, e ha anticipato qualche dettaglio in più sulle attività e sugli argomenti che verranno trattati nell’arco di tutta la settimana.

La conferenza online gratuita riunirà la comunità globale di sviluppatori e sviluppatrici Apple offrendo loro l’opportunità di capire le nuove tecnologie, gli strumenti e i framework in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS.

Durante l’intera settimana, sarà possibile confrontarsi con i team di ingegneri, designer e altri esperti Apple grazie a oltre 100 sessioni tecniche, sessioni di consulenza approfondite e forum in diretta per ricevere indicazioni su come creare app e giochi ancora più innovativi e in grado di differenziare la piattaforma su tutti i prodotti Apple.

Keynote Apple

10 giugno, ore 19:00 (ora italiana)

La WWDC24 si apre con un primo sguardo sugli aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote di apertura potrà essere seguito in streaming su apple.com/it, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e sul canale YouTube. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.

Platforms State of the Union

10 giugno, ore 22:00 (ora italiana)

Dopo il keynote, il Platforms State of the Union offrirà un approfondimento sulle ultime innovazioni in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS, e sui nuovi strumenti che consentiranno agli sviluppatori Apple di fare ancora di più. Il Platforms State of the Union verrà trasmesso in streaming sull’app e sul sito web Apple Developer. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile per la visione sull’app e sul sito web Apple Developer, e sul canale YouTube.

Accesso ad esperti ed esperte

Durante la WWDC, i membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program potranno interagire direttamente con gli esperti e le esperte Apple attraverso laboratori online e sessioni di consulenza approfondite per ricevere indicazioni sull’implementazione delle nuove tecnologie, l’applicazione delle best practice e l’ottimizzazione delle loro app e dei loro giochi. Ingegneri e designer Apple saranno anche a disposizione negli Apple Developer Forum per offrire assistenza tecnica.

Video e guide delle sessioni

Con oltre 100 sessioni tecniche disponibili per tutta la settimana, la WWDC24 offrirà a chi sviluppa la possibilità di confrontarsi con ingegneri, designer e altri esperti Apple per andare nel dettaglio delle tecnologie e dei framework più recenti. Le sessioni saranno disponibili sull’app e sul sito web Apple Developer, e sul canale YouTube. Quest’anno, sviluppatori e sviluppatrici potranno accedere anche a guide dedicate che li accompagneranno attraverso gli annunci più importanti della conferenza, dalla nuova documentazione alle sessioni e tanto altro.

Swift Student Challenge

La Swift Student Challenge è uno dei tanti programmi Apple pensati per promuovere la prossima generazione di esperti ed esperte di tecnologia, creator, developer, imprenditori e imprenditrici. Quest’anno, 50 ragazzi e ragazze hanno ricevuto il riconoscimento di “Distinguished Winner” per l’eccellenza delle loro proposte e visiteranno Apple Park per un’esperienza di tre giorni dedicata a speciali attività per tutta la settimana della WWDC.

Apple Design Awards

Gli Apple Design Awards premiano l’eccellenza nella progettazione di app e giochi e rappresentano un riconoscimento dell’abilità, della creatività e delle competenze tecniche che sviluppatori e sviluppatrici mettono nel loro lavoro. È possibile scoprire i finalisti di quest’anno, annunciati oggi sull’app e sul sito web Apple Developer. I nomi dei vincitori di quest’anno verranno annunciati presto.

App Apple Developer

L’app Apple Developer è perfetta per seguire la WWDC24 su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. Nell’app Apple Developer si possono trovare tutte le ultime notizie, sessioni video, annunci e attività. Sempre sull’app, gli sviluppatori possono sfogliare i contenuti per argomento, registrarsi alle sessioni di consulenza approfondite, guardare sessioni video con colleghi e colleghe usando SharePlay, copiare il codice direttamente dai video delle sessioni e molto altro.

Sviluppatori e sviluppatrici possono anche registrarsi alle sessioni e accedere a tutti i contenuti, alle notizie, alle storie in evidenza e alla documentazione anche sul sito della WWDC nonché sul sito Apple Developer.