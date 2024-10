Apple lancia il nuovo MacBook Pro con chip M4: Potenza, versatilità e innovazione con Apple Intelligence

Apple ha presentato oggi il nuovo MacBook Pro, ora disponibile in versioni con i chip M4, M4 Pro e M4 Max, sviluppati per offrire un notevole incremento di prestazioni per professionisti e creativi. Grazie alla tecnologia di processo a 3 nanometri, questi chip rappresentano un punto di svolta per l’AI e le capacità grafiche, potenziando notevolmente i flussi di lavoro più intensivi, come il rendering 3D e la produzione di contenuti multimediali.

Apple MacBook Pro M4: design e funzionalità per una nuova esperienza d’uso

Il nuovo MacBook Pro è stato progettato per essere più versatile che mai, mantenendo un design raffinato e ora disponibile nei colori nero siderale e argento. Ogni modello è dotato di uno schermo Liquid Retina XDR che migliora grazie all’opzione di un nuovo vetro nano-texture, riducendo al minimo i riflessi in ambienti luminosi. La luminosità arriva fino a 1.000 nit per contenuti SDR e 1.600 nit per contenuti HDR, offrendo una qualità visiva eccezionale per il lavoro creativo e la fruizione multimediale.

Thunderbolt 5 e nuove opzioni di connettività

Una novità interessante è l’introduzione di Thunderbolt 5 sui modelli con M4 Pro e M4 Max, che permette velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps. Questo rende il MacBook Pro particolarmente utile per chi necessita di una connessione rapida a periferiche di archiviazione e dispositivi esterni. Completano il comparto connettività una porta HDMI con supporto per risoluzioni fino a 8K e uno slot SDXC.

Potenza dei chip M4: un passo avanti per Apple Intelligence

I chip della serie M4, al centro dei nuovi MacBook Pro, introducono avanzamenti significativi grazie alla tecnologia Apple Intelligence, con CPU multi-core che migliorano le prestazioni in ogni attività, dall’editing video complesso fino ai calcoli più intensivi di machine learning. Il modello M4 Pro offre una CPU a 14 core e una GPU a 20 core, mentre l’M4 Max estende la GPU fino a 40 core, diventando la scelta ottimale per i professionisti che lavorano con grandi modelli linguistici e carichi di lavoro AI.

La nuova Apple Intelligence

Il MacBook Pro è anche il primo a supportare “Apple Intelligence“, un sistema AI avanzato che sfrutta il Neural Engine per offrire assistenza personale intelligente, dal supporto per la scrittura ai nuovi strumenti di generazione di immagini. Con funzioni come il riconoscimento contestuale e la privacy garantita, Apple Intelligence è accessibile in diverse lingue e aggiornata per offrire nuove funzionalità nel tempo, come la futura integrazione con ChatGPT.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo MacBook Pro può essere preordinato da oggi e sarà disponibile a partire dall’8 novembre. Il modello da 14″ con M4 parte da €1.949, mentre i modelli M4 Pro e M4 Max offrono configurazioni avanzate a partire da €2.499.

Con l’introduzione di questi nuovi modelli, Apple conferma il suo impegno a fornire strumenti di alto livello per professionisti e creativi, mantenendo al centro innovazione, prestazioni e sostenibilità.