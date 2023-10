Apple: laboratori, sessioni e workshop per chi sviluppa app

La società di Cupertino ha presentato Meet with Apple Experts, una nuova risorsa dedicata alla comunità internazionale di sviluppatori e sviluppatrici Apple che permette di identificare e partecipare facilmente a sessioni, workshop, laboratori, consulenze a tu per tu e altro ancora. Questi programmi, spiega l’azienda, aiutano a conoscere a fondo gli strumenti e le risorse Apple più recenti, per creare app ancora più efficaci.

Con oltre 50 sessioni, workshop e consulenze disponibili, Meet with Apple Experts includerà l’accesso ad attività sia online che in presenza per offrire a sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo ancora più occasioni di interagire direttamente con il team specializzato Apple per ricevere informazioni, assistenza e feedback.

Chi sviluppa può iscriversi a sessioni dedicate a svariati argomenti con approfondimenti su iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, visionOS e su come ottimizzare le app e i giochi per l’hardware più recente. Durante molte sessioni sarà anche possibile ricevere aiuto per migliorare le esperienze con le app e i giochi sull’App Store, personalizzando le pagine di prodotto, semplificando la scoperta delle app, sfruttando al massimo gli eventi in-app e aumentando il numero di clienti attraverso funzioni quali Analisi app.

Gli sviluppatori possono facilmente identificare le sessioni, i laboratori, i workshop e le challenge che avranno luogo a breve in diversi fusi orari e in varie lingue. Indipendentemente dalla località in cui ci si trova e dal livello di esperienza, questa nuova risorsa metterà a disposizione un’ampia gamma di attività su misura per le esigenze di chi sviluppa app. Chi vuole accedere a esperienze interattive su nuove funzioni e tecnologie, a opportunità pratiche pensate per testare e ottimizzare le app o a consulenze a tu per tu con i team Apple dedicati a ingegneria e progettazione troverà in Meet with Expert una risorsa dedicata che l’aiuterà a creare le sue esperienze più innovative in app e giochi, afferma l’azienda.

Meet with Apple Experts si basa sul successo di Ask Apple, Meet with App Store Experts e la serie informativa Tech Talks, che ad oggi hanno offerto a sviluppatori e sviluppatrici centinaia di presentazioni live e migliaia di consulenze a tu per tu. Gli argomenti coperti da questi programmi saranno ora disponibili con Meet with Apple Experts.

Gli sviluppatori e le sviluppatrici Apple che si iscrivono o che già partecipano all’Apple Developer Program e all’Apple Developer Enterprise Program possono visitare il sito dedicato all’iniziativa per scoprire di più sulle sessioni, i laboratori e gli eventi speciali disponibili per loro.

Apple offre un’ampia gamma di strumenti all’avanguardia e supporto a 360° per aiutare gli sviluppatori a creare, testare, promuovere e distribuire le loro app per gli oltre 2 miliardi di dispositivi Apple. Una suite completa di strumenti e framework gratuiti, tra cui kit di sviluppo software (SDK) e servizi dedicati che includono più di 250.000 API, permette di realizzare app per iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e visionOS.

Questi strumenti consentono di aggiungere nuove funzionalità alle app in modo facile e veloce e di sfruttare tecnologie potenti come il machine learning, la realtà aumentata e altre. Programmi come Apple Developer Academies, Entrepreneur Camps, App Accelerators e Swift Student Challenge, oltre all’accesso libero a strumenti quali “Programmare per tutti” e Swift Playgrounds, rendono accessibili e inclusive le potenzialità offerte dal coding, sottolinea la società di Cupertino.