Apple ha rilasciato macOS Ventura 13.1, con la nuova app Freeform

Apple ha reso disponibile l’ultimo aggiornamento del sistema operativo del Mac, macOS Ventura 13.1, con miglioramenti, correzioni di errori, patch di sicurezza e anche un’app tutta nuova.

Infatti, come per iOS 16.2 e iPadOS 16.2, gli aggiornamenti software per iPhone e iPad usciti in contemporanea con l’ultima versione di macOS Ventura, con la release 13.1 del sistema operativo arriva anche sul Mac la app Freeform.

La nuova app Freeform era stata preannunciata da tempo come in arrivo entro la fine dell’anno anche in macOS Ventura. E, proprio per la tipologia di app, è particolarmente utile per gli utenti averla a disposizione su tutti i dispositivi Apple.

Infatti, si tratta di uno strumento progettato – a detta della stessa Apple – per facilitare il lavoro di squadra, così come il brainstorming. Freeform consente di pianificare progetti, raccogliere spunti, scambiare idee con il proprio team di lavoro e altro ancora, condividendo file e inserendo link, documenti, contenuti video e audio.

Sfruttando iCloud, è possibile accedere alle proprie board di Freeform da Mac, iPhone e iPad, purché su tali dispositivi siano in esecuzione macOS Ventura 13.1, iOS 16.2 e iPadOS 16.2.

Come di consueto, l’update macOS Ventura 13.1 introduce inoltre correzioni di problemi e miglioramenti in diverse aree del sistema operativo.

E, come solitamente accade per gli aggiornamenti dei software di sistema, include anche importanti contenuti di sicurezza.

Come per i dispositivi mobili, gli aggiornamenti di sicurezza non sono limitati all’ultima versione del sistema operativo. Apple ha infatti, contestualmente, reso disponibili anche gli update macOS Big Sur 11.7.2 e macOS Monterey 12.6.2, nonché Safari 16.2 per macOS Big Sur e macOS Monterey, tutti con diverse patch di sicurezza.

Per quanto riguarda l’update 13.1, è applicabile ai Mac che eseguono macOS Ventura. I modelli compatibili con l’ultima major release dell’OS sono: iMac 2017 e successivi, Mac Pro 2019 e successivi, iMac Pro 2017, Mac Studio 2022, MacBook Air 2018 e successivi, Mac mini 2018 e successivi, MacBook Pro 2017 e successivi, MacBook 2017.