iOS e iPadOS 16.2: tutte le novità dei nuovi software di iPhone e iPad

Dopo una serie di versioni beta, e a qualche giorno di distanza dal rilascio della release candidate, Apple ha reso disponibile iOS 16.2, l’ultimo aggiornamento software per iPhone.

Insieme ad esso, arriva anche l’ultima versione del software di sistema di iPad, iPadOS 16.2.

Per entrambi, le principali novità sono quelle preannunciate: la nuova app Freeform e la nuova esperienza Sing su Apple Music.

Come di consueto per gli update dei suoi sistemi operativi, anche in questi ultimi aggiornamenti (iOS e iPadOS 16.2) Apple ha distribuito diverse patch di sicurezza.

E, a proposito dei contenuti di sicurezza, questi sono disponibili anche per chi ha un dispositivo che non esegue iOS 12: Apple ha infatti rilasciato gli aggiornamenti iOS 15.7.2 e iPadOS 15.7.2.

Inoltre, anche i dispositivi smart ricevono i loro aggiornamenti software, con tvOS 16.2 e watchOS 9.2, rispettivamente per Apple TV e Apple Watch.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio di Apple che accompagnano gli aggiornamenti iOS 16.2 e iPadOS 16.2.

Le novità di iOS 16.2

Freeform

Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone. L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora. Gli strumenti di disegno ti consentono di tracciare linee in qualsiasi punto della lavagna con un dito.



Sing su Apple Music

Un nuovo modo di cantare con milioni dei tuoi brani preferiti su Apple Music. Le tracce vocali completamente regolabili ti consento di duettare con l’artista originale, di esibirti in un assolo oppure di combinare le opzioni disponibili. I testi sincronizzati sono migliorati e rendono ancora più semplice seguire la musica.



Schermata di blocco

Le nuove impostazioni ti consentono di nascondere lo sfondo o le notifiche quando lo schermo sempre attivo è abilitato su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max. Il widget Sonno ti consente di vedere i dati più recenti sul tuo riposo. Il widget Farmaci ti consente di visualizzare promemoria e accedere rapidamente al programma dei tuoi medicinali.



Game Center

Il supporto per SharePlay in Game Center per le partite multiplayer ti consente di giocare con gli altri partecipanti a una chiamata FaceTime. Il widget Attività ti consente di visualizzare a cosa stanno giocando i tuoi amici e gli obiettivi che hanno raggiunto, direttamente sulla schermata Home.



Casa

È stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple.



L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

La ricerca migliorata in Messaggi ti consente di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo. L’impostazione “Sicurezza delle comunicazioni” per Messaggi consente ai genitori di abilitare avvisi per i minori quando ricevono oppure tentano di inviare foto che contengono immagini di nudo. Gli avvisi di sicurezza in Messaggi contengono risorse utili per i minori quando ricevono foto che contengono immagini di nudo. L’impostazione “Ricarica e mostra l’indirizzo IP” consente agli utenti del relay privato iCloud di disabilitare temporaneamente il servizio per un sito specifico in Safari. I cursori dei partecipanti in Note mostrano indicatori in tempo reale mentre altre persone aggiornano una nota condivisa. AirDrop adesso ripristina automaticamente l’opzione “Solo contatti” dopo 10 minuti per evitare richieste indesiderate di ricezione di contenuti. Il rilevamento degli incidenti è ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Risolto un problema che impediva la sincronizzazione su iCloud di alcune note quando venivano aggiornate.



Le novità di iPadOS 16.2

Freeform

Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone. L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora. Gli strumenti di disegno ti consentono di tracciare linee in qualsiasi punto della lavagna con un dito o con Apple Pencil.



Stage Manager

Il supporto per monitor esterni con risoluzioni fino a 6K è disponibile su iPad Pro 12,9″ (5ª generazione e modelli successivi), iPad Pro 11″ (3ª generazione e modelli successivi) e iPad Air (5ª generazione). Trascina e rilascia file e finestre da un dispositivo compatibile al monitor collegato e viceversa. Include il supporto per utilizzare fino a quattro app sullo schermo di iPad e quattro sul monitor esterno.



Sing su Apple Music

Un nuovo modo di cantare con milioni dei tuoi brani preferiti su Apple Music. Le tracce vocali completamente regolabili ti consento di duettare con l’artista originale, di esibirti in un assolo oppure di combinare le opzioni disponibili. I testi sincronizzati sono migliorati e rendono ancora più semplice seguire la musica.



Game Center

Il supporto per SharePlay in Game Center per le partite multiplayer ti consente di giocare con gli altri partecipanti a una chiamata FaceTime. Il widget Attività ti consente di visualizzare a cosa stanno giocando i tuoi amici e gli obiettivi che hanno raggiunto, direttamente sulla schermata Home.



Casa

È stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple.



L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: