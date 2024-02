Apple e DMA dell’Unione europea, tutto quello che cambia per gli sviluppatori

Come sappiamo, per conformarsi ai requisiti del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea, la cui scadenza è stata fissata per il 7 marzo, Apple ha apportato importanti modifiche a iOS, Safari e alla distribuzione di app sul proprio App Store.

Tali modifiche saranno disponibili per gli utenti dei 27 Paesi membri dell’UE a partire da marzo 2024 e gli sviluppatori hanno avuto la possibilità di iniziare a utilizzare e prepararsi per queste opzioni con le versioni beta di Xcode 15.3 e iOS 17.4, update che includono gli aggiornamenti atti a supportare i cambiamenti in atto.

Nel frattempo, Apple ha anche pubblicato e costantemente aggiornato il documento di supporto che fornisce agli sviluppatori tutte le informazioni e le istruzioni utili a tenersi al passo con queste significative novità.

In sintesi, ciò che cambia per iOS è:

Per quanto riguarda Safari su iOS: la schermata di scelta dell’utente offre agli utenti ulteriori modi per scegliere un browser web predefinito da un elenco di opzioni.

Le novità che l’App Store:

Nuove opzioni per l’utilizzo di payment service provider (PSP) alternativi all’interno dell’app di uno sviluppatore per elaborare i pagamenti di beni e servizi digitali, in alternativa al sistema di acquisto in-app dell’App Store su iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS.

Nuove opzioni per l’elaborazione dei pagamenti tramite link all’acquisto: gli utenti possono completare una transazione per beni e servizi digitali sulla pagina web esterna dello sviluppatore, in alternativa al sistema di acquisti in-app dell’App Store su iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Gli sviluppatori possono includere informazioni nelle loro app dell’App Store per informare gli utenti dell’UE di promozioni, sconti e altre offerte disponibili al di fuori della loro app quando presentano un link di uscita.

Per l’analisi riguardanti le app degli sviluppatori e la portabilità dei dati degli utenti:

Ampliamento dei developer app analytics: fornisce agli sviluppatori metriche aggiuntive e migliorate con più di 50 nuovi report da iOS e App Store in tutto il mondo , in aree come il coinvolgimento, il commercio, l’utilizzo delle app e altro ancora.

, in aree come il coinvolgimento, il commercio, l’utilizzo delle app e altro ancora. Nuova API per la portabilità dei dati degli utenti per richiedere e trasferire i dati dell’account App Store: consente agli sviluppatori di marketplace di app di richiedere l’autorizzazione degli utenti per recuperare e importare nuovi dati sull’utilizzo dell’App Store.

Oltre a tutto questo, nuovi termini commerciali sono disponibili per le app nell’UE. Per riflettere i requisiti del DMA per la distribuzione alternativa e l’elaborazione dei pagamenti, Apple sta condividendo anche nuovi termini commerciali per le app nell’UE. Gli sviluppatori possono scegliere se rimanere alle condizioni esistenti di Apple o adottare le nuove condizioni che riflettono le nuove funzionalità.

La pagina di supporto per gli sviluppatori include infine anche una sezione di domande e risposte sul tema.