Apple consente agli sviluppatori di distribuire le app dal proprio sito web

Apple ha annunciato che offrirà una maggiore flessibilità agli sviluppatori che distribuiscono app nell’Unione Europea (UE), tramite l’introduzione di un nuovo modo per distribuire le app per iOS direttamente dal sito web dello sviluppatore stesso.

Chiaramente si tratta di modifiche che rientrano negli aggiornamenti che Apple sta facendo ai propri sistemi operativi e piattaforme, per la conformità con il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea.

Anche quest’ultimo annuncio riguarda infatti gli utenti nell’UE e gli sviluppatori che distribuiscono app nell’UE.

Gli sviluppatori che hanno accettato l’Addendum sui termini alternativi per le app nell’UE – spiega dunque Apple – avranno ora nuove opzioni per le loro app nell’UE:

I marketplace alternativi per le app . I marketplace possono scegliere di offrire un catalogo di app esclusivamente dello sviluppatore del marketplace.

. I marketplace possono scegliere di offrire un catalogo di app esclusivamente dello sviluppatore del marketplace. Collegamento all’acquisto. Quando si indirizzano gli utenti a completare una transazione per beni o servizi digitali su una pagina web esterna, sottolinea Apple, gli sviluppatori possono scegliere come progettare promozioni, sconti e altre offerte. I design template forniti da Apple, ottimizzati per i principali casi d’uso di acquisti e promozioni, sono ora opzionali.

E c’è, per gli sviluppatori, la possibilità di distribuire direttamente una app dal proprio sito web. La Web Distribution sarà disponibile con un aggiornamento software in primavera e consentirà agli sviluppatori autorizzati di distribuire le loro app iOS agli utenti dell’UE direttamente da un sito web di proprietà dello sviluppatore.

Apple ha annunciato che fornirà agli sviluppatori autorizzati l’accesso alle API che facilitano la distribuzione delle loro app dal web, l’integrazione con le funzionalità di sistema, il backup e il ripristino delle app degli utenti e altro ancora.

La distribuzione di app direttamente da un sito web – mette altresì in evidenza Apple – richiede la responsabilità e la supervisione della user experience, compresa la capacità di gestire le app e di fornire assistenza ai clienti e rimborsi. Apple autorizzerà gli sviluppatori dopo aver verificato che essi soddisfano specifici criteri e che si sono impegnati a rispettare requisiti continui che contribuiscono a proteggere gli utenti, sottolinea la società di Cupertino.

C’è dunque una serie di requisiti da rispettare, da parte degli sviluppatori, tra cui il pagamento della discussa Core Technology Fee.

Tutti i requisiti e le spiegazioni di Apple sono disponibili sul sito per gli sviluppatori, nella pagina “Getting ready for Web Distribution in the EU”.