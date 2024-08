Apple annuncia ufficialmente l’evento speciale: iPhone 16 sarà svelato il 9 settembre

È arrivato da parte di Apple l’annuncio ufficiale del primo evento speciale di autunno: avrà luogo il 9 settembre, e non il 10 settembre come i rumor avevano ipotizzato.

Sull’oggetto della presentazione, invece, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale, ma la novità più attesa è senz’altro rappresentata dai nuovi modelli della famiglia di iPhone di ultima generazione: iPhone 16 e 16 Pro. Su questo, a meno di grosse e inaspettate sorprese, le voci della vigilia dovrebbero poter trovare conferma; lo vedremo tra non molto.

L’invito spedito via mail da Apple (e condiviso su sito e social) non fornisce altre informazioni, se non il fatto che l’evento speciale Apple sarà trasmesso dall’Apple Park e sarà possibile guardarlo in streaming online su apple.com e sull’app Apple TV, a partire dalle ore 10:00 a.m. PT (quando in Italia saranno le 19:00). It’s Glowtime: è la frase scelta dalla società di Cupertino per lanciare l’atteso evento.

Ci sarà la presenza di persona di alcuni invitati allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park, ma l’evento dovrebbe essere, come di consueto negli ultimi anni, per la maggior parte pre-registrato e pensato per il broadcast, in un’esperienza “mista” in parte di persona (per i media) e con la presentazione fruibile al contempo da chiunque e ovunque.

Ma naturalmente, non è detto che Apple non ci riservi qualche sorpresa. Sulla presentazione, e parimenti anche sui prodotti che verranno presentati. Se tutti puntano sugli iPhone 16, alcuni ipotizzano anche il debutto di nuovi Apple Watch e AirPods. Non sono attesi altri annunci sul versante hardware, ma non è detto che non venga svelata qualche novità dell’ultimo istante.

Parallelamente agli iPhone, è invece atteso anche il lancio dei nuovi sistemi operativi, a partire da iOS 18 e macOS Sequoia, ampiamente pre-annunciati e già distribuiti ultimi mesi nelle loro release beta. Sia i nuovi iPhone sia le ultime versioni dei sistemi operativi dovrebbero poi essere disponibili per gli utenti entro la fine del mese, se non prima.