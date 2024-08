iPhone 16 in arrivo il 10 settembre, insieme ai nuovi Apple Watch e AirPods

Secondo un report di Mark Gurman su Bloomberg, Apple punterebbe al 10 settembre come data per la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16 e 16 Pro, per una disponibilità negli store che sarebbe ipotizzabile entro il 20 settembre. Si tratta ancora di rumor: Apple non ha ancora fornito alcuna conferma ufficiale e l’ipotesi si basa su indiscrezioni riprese e riportate da Mark Gurman.

I modelli della nuova famiglia di iPhone 16 non sarebbero gli unici protagonisti di questo (al momento solo ipotetico) imminente evento di lancio: Apple avrebbe in programma di svelare anche le nuove generazioni di AirPods e Apple Watch.

Parallelamente, o quasi, alla disponibilità del nuovo hardware, ci sarebbe anche il rilascio delle nuove versioni dei sistemi operativi, come avviene di solito: per i due OS principali, quelli per iPhone e Mac, quest’anno sarà la volta di iOS 18 e macOS Sequoia.

Esteriormente, non dovrebbero esserci grandi differenze tra i nuovi iPhone in arrivo e i modelli attuali, tranne per alcuni particolari. iPhone 16 potrebbe guadagnare un nuovo pulsante capacitivo che servirebbe per scattare foto e riprendere video. Inoltre, i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max potrebbero disporre di un display leggermente più grande, mentre gli iPhone 16 “standard” potrebbero acquisire il tasto Azione, attualmente prerogativa dei modelli Pro. Per i modelli Pro potrebbe esserci anche un upgrade del sistema fotografico.

Una delle novità principali dovrebbe essere all’interno: la nuova gamma dovrebbe basarsi sulla famiglia di chip di nuova generazione A18 di Apple, eventualmente con differenze nel numero di core tra modelli Pro e non-Pro. I nuovi chip A18 sarebbero progettati per fornire una performance superiore nei task di intelligenza artificiale e machine learning, per supportare al meglio la tecnologia Apple Intelligence in arrivo con una release successiva di iOS 18, probabilmente iOS 18.1.

Per quanto riguarda la linea di smartwatch, secondo Gurman potrebbero uscire il nuovo Apple Watch Series 10, che potrebbe presentare un display più ampio, e nuove versioni di Apple Watch SE e Apple Watch Ultra.

Sarebbe in arrivo anche la nuova generazione di AirPods, secondo i rumor in due modelli, uno dei quali fornito di funzionalità di Active Noise Cancellation.