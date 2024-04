Apple abilita la distribuzione di app dai siti web nell’UE, in iOS 17.5 beta 2

La distribuzione web, ora abilitata da Apple, consente agli sviluppatori autorizzati di distribuire le loro app iOS agli utenti dell’Unione Europea (UE) direttamente da un sito web di proprietà dello sviluppatore.

La funzionalità di Web Distribution viene inserita da Apple nell’ambito delle modifiche che la società americana sta apportando a partire dal rilascio di iOS 17.4, per ottenere la conformità con le nuove norme del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea.

Affinché essi possano implementare tale opzione per gli utenti dell’Unione europea, Apple fornirà agli sviluppatori l’accesso alle API che facilitano la distribuzione delle loro app dal web, l’integrazione con le funzionalità di sistema e il backup e il ripristino delle app degli utenti, una volta soddisfatti alcuni requisiti volti a proteggere gli utenti e l’integrità della piattaforma.

La distribuzione delle app via web da parte degli sviluppatori deve seguire una serie di requisiti e indicazioni. Le app offerte attraverso l’opzione di Web Distribution devono innanzitutto soddisfare i requisiti di Notarization per proteggere l’integrità della piattaforma, come tutte le app iOS, e possono essere installate solo da un dominio di sito web che lo sviluppatore ha registrato in App Store Connect.

Quello della Notarization delle app iOS è un sistema di verifica di base che si applica a tutte le app, indipendentemente dal loro canale di distribuzione, incentrata sulle policy della piattaforma Apple e finalizzato alla sicurezza e privacy, così come a preservare l’integrità del dispositivo. Attraverso una combinazione di controlli automatici e revisione umana, la Notarization contribuisce a garantire che le app siano prive di malware, virus o altre minacce alla sicurezza, che funzionino come promesso e che non espongano gli utenti a frodi eclatanti, spiega Apple.

Per quanto riguarda poi la distribuzione, tramite App Store Connect gli sviluppatori possono facilmente scaricare asset binari firmati e ospitarli sul proprio sito web per la distribuzione. Per installare le app dal sito web di uno sviluppatore, gli utenti devono prima approvare lo sviluppatore per l’installazione delle app nelle Impostazioni dell’iPhone. Quando si installa un’app con questa modalità, una schermata di sistema mostra le informazioni che gli sviluppatori hanno inviato ad Apple per la revisione, come il nome dell’app, il nome dello sviluppatore, la descrizione dell’app, gli screenshot e la classificazione di sistema per l’età.

Distribuire le app iOS dal proprio sito web non è una cosa che qualsiasi sviluppatori può fare in modo immediato: occorre rispettare, anche in questo caso, una serie di requisiti. Apple sottolinea che la distribuzione di app direttamente da un sito web richiede la responsabilità e la supervisione della user experience, compresa la capacità di gestire le app e di fornire assistenza ai clienti, nonché i rimborsi. Apple dunque autorizza gli sviluppatori che ritiene idonei dopo che questi hanno soddisfatto criteri specifici e dopo che si sono impegnati a rispettare requisiti continui che contribuiscono a proteggere gli utenti.

Per le informazioni complete sull’ammissibilità e i requisiti per la distribuzione delle app via web per gli utenti dell’Unione europea, è possibile consultare la pagina Getting started with Web Distribution in the EU del sito Apple Developer.