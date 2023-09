AMD rilascia i processori Epyc Siena: per cloud, data center e intelligent edge

AMD ha annunciato la disponibilità dei processori AMD EPYC serie 8004, precedentemente noti con il nome in codice “Siena“, che segnano il completamento della famiglia EPYC di quarta generazione.

I nuovi processori portano il core “Zen 4c” in una CPU appositamente realizzata, consentendo ai solution provider di creare piattaforme differenziate ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di alimentare applicazioni dall’intelligent edge, come retail, manufacturing e telco, fino al data center per servizi cloud, storage e altro.

“I nuovi processori della serie EPYC 8004 estendono la leadership di AMD nelle piattaforme a singolo socket, offrendo un’eccellente efficienza energetica della CPU in un pacchetto ottimizzato per soddisfare le esigenze delle infrastrutture con limiti di spazio e di potenza“, ha dichiarato Dan McNamara, Senior Vice President e General Manager, Server Business, AMD.

“AMD ha fornito diverse generazioni di processori per data center che offrono efficienza, prestazioni e funzionalità innovative eccezionali. Ora, con il completamento del nostro portafoglio di CPU EPYC di quarta generazione, questa leadership continua su un’ampia gamma di carichi di lavoro, dall’enterprise e dal cloud, all’intelligent edge, al technical computing e altro ancora“.

Efficienza e prestazioni per data center tradizionali e intelligent edge

I processori AMD EPYC serie 8004 estendono la leadership in termini di prestazioni ed efficienza della famiglia EPYC di quarta generazione ai mercati che cercano prestazioni elevate, ma che hanno anche requisiti significativi in termini di efficienza energetica, densità della piattaforma e silenziosità.

Con i processori AMD EPYC serie 8004, mette in evidenza l’azienda, clienti e partner possono aspettarsi:

Eccellente efficienza energetica per l’intelligent edge . Utilizzando l’efficiente core “Zen 4c” e il nuovo socket SP6, il processore della serie EPYC 8004 è in grado di fornire performance fino a due volte superiori per watt di sistema rispetto al modello top networking della concorrenza, dichiara AMD.

. Utilizzando l’efficiente core “Zen 4c” e il nuovo socket SP6, il processore della serie EPYC 8004 è in grado di fornire performance fino a due volte superiori per watt di sistema rispetto al modello top networking della concorrenza, dichiara AMD. Performance bilanciate . In un settore che richiede il massimo delle prestazioni per watt in ambienti con limiti di spazio e di infrastruttura, i processori AMD EPYC della serie 8004 offrono performance bilanciate e un’eccellente efficienza energetica, necessarie in ambito edge. In un video encoding workload, EPYC 8534P fornisce fino a 2,4 volte i frame/ora/ system watt aggregati rispetto ai prodotti di networking analoghi della concorrenza.

. In un settore che richiede il massimo delle prestazioni per watt in ambienti con limiti di spazio e di infrastruttura, i processori AMD EPYC della serie 8004 offrono performance bilanciate e un’eccellente efficienza energetica, necessarie in ambito edge. In un video encoding workload, EPYC 8534P fornisce fino a 2,4 volte i frame/ora/ system watt aggregati rispetto ai prodotti di networking analoghi della concorrenza. Ottimizzazione dei risparmi per le implementazioni intelligent edge. Le implementazioni intelligent edge si basano su nodi di server più piccoli, piuttosto che su rack completi come quelli previsti all’interno di un data center, e possono aiutare i clienti a risparmiare migliaia di dollari in termini di costi energetici grazie a una migliore densità di core e a un maggiore throughput.

Diversi OEM e partner hanno presentato sistemi e soluzioni uniche che sfruttano appieno le capacità dei processori della serie AMD EPYC 8004.

Dell Technologies ha presentato il server Dell PowerEdge C6615 che ottimizza le elevate prestazioni con un basso TCO per i carichi di lavoro scale out.

ha presentato il server Dell PowerEdge C6615 che ottimizza le elevate prestazioni con un basso TCO per i carichi di lavoro scale out. Lenovo ha annunciato il suo nuovo server di punta ottimizzato per l’edge, il nuovo Lenovo ThinkEdge SE455 V3, che offre il server più efficiente dal punto di vista energetico per l’abilitazione delle applicazioni AI di prossima generazione all’edge.

ha annunciato il suo nuovo server di punta ottimizzato per l’edge, il nuovo Lenovo ThinkEdge SE455 V3, che offre il server più efficiente dal punto di vista energetico per l’abilitazione delle applicazioni AI di prossima generazione all’edge. Supermicro ha presentato nuove piattaforme edge che utilizzano processori AMD EPYC serie 8004 ottimizzati per offrire performance elevate ed efficienza energetica per i data center edge e telco.

Ulteriori informazioni sui processori AMD EPYC 8004 Series sono disponibili sul sito di AMD.