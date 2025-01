AMD punta alla leadership negli HPC con i processori EPYC di quinta generazione

AMD continua a essere fra i protagonisti assoluti il settore dell’High-Performance Computing (HPC) grazie ai processori EPYC di quinta generazione.

Presentati durante il Supercomputing 2024, questi processori hanno stabilito nuovi standard di prestazioni ed efficienza, alimentando il supercomputer più veloce del mondo per il sesto elenco consecutivo nella Top500. Con oltre 500 record mondiali in termini di prestazioni e più di 200 record in applicazioni tecniche HPC, i processori AMD EPYC si confermano leader indiscussi in questo settore.

AMD, l’architettura Zen 5 e i miglioramenti delle prestazioni

I processori EPYC 9005 sono basati sull’architettura “Zen 5”, progettata per offrire un significativo miglioramento delle prestazioni per carichi di lavoro cloud, enterprise, HPC e AI. Ecco i principali miglioramenti:

Incremento dell’IPC : Un aumento del 17% delle istruzioni per ciclo di clock (IPC) per applicazioni enterprise e cloud, e un miglioramento medio del 37% per carichi di lavoro HPC e AI rispetto alla generazione precedente.

: Un aumento del 17% delle istruzioni per ciclo di clock (IPC) per applicazioni enterprise e cloud, e un miglioramento medio del 37% per carichi di lavoro HPC e AI rispetto alla generazione precedente. Maggiore Frequenza di Clock: Le frequenze base e boost sono state aumentate senza incrementare il consumo energetico, migliorando l’efficienza complessiva del processore. Ad esempio, il modello EPYC 9355 offre una frequenza base di 3,55 GHz, superiore rispetto ai 3,25 GHz della generazione precedente, mantenendo lo stesso TDP di 280W.

Questi progressi consentono ai processori EPYC di gestire carichi di lavoro più complessi con maggiore efficienza e velocità.

La gamma di processori

I processori AMD EPYC 9005 sono disponibili in configurazioni da 8 a 192 core, con TDP che varia da 155W a 500W. Tra i modelli più performanti troviamo:

EPYC 9965 : 192 core, frequenza base di 2,25 GHz e boost fino a 3,7 GHz, con un TDP di 500W.

: 192 core, frequenza base di 2,25 GHz e boost fino a 3,7 GHz, con un TDP di 500W. EPYC 9575F : 64 core, progettato per applicazioni che richiedono bassa latenza, con frequenze boost fino a 5 GHz.

: 64 core, progettato per applicazioni che richiedono bassa latenza, con frequenze boost fino a 5 GHz. EPYC 9745: 128 core, con frequenza base di 2,4 GHz, ottimizzato per applicazioni ad alta densità computazionale.

Questi processori supportano la memoria DDR5 fino a 6400 MT/s e offrono fino a 128 linee PCIe 5.0, garantendo una larghezza di banda superiore per le applicazioni HPC.

Prestazioni HPC e AI

Le prestazioni dei processori EPYC di quinta generazione sono rivoluzionarie. Ad esempio:

64 core EPYC 9575F : Offre un miglioramento fino a 1,6 volte rispetto ai processori Intel Xeon 8592+ nelle applicazioni commerciali licenziate, come Ansys® Fluent® e Altair® Radioss®.

: Offre un miglioramento fino a 1,6 volte rispetto ai processori Intel Xeon 8592+ nelle applicazioni commerciali licenziate, come Ansys® Fluent® e Altair® Radioss®. 192 core EPYC 9965: Garantisce prestazioni fino a 3,9 volte superiori nei benchmark scientifici come GROMACS rispetto alla generazione precedente.

Questi progressi sono resi possibili dall’integrazione completa delle istruzioni AVX-512, che forniscono una larghezza di banda dati di 512 bit per operazioni di calcolo ad alte prestazioni.

Da AMD efficienza energetica e innovazioni tecnologiche

I processori EPYC 9005 non solo offrono prestazioni elevate, ma lo fanno in modo efficiente. Grazie all’architettura “Zen 5” e alle ottimizzazioni tecnologiche:

Maggiore Efficienza Energetica : Incrementi di frequenza senza aumentare il TDP consentono di ottenere più prestazioni a parità di consumo energetico.

: Incrementi di frequenza senza aumentare il TDP consentono di ottenere più prestazioni a parità di consumo energetico. Supporto AVX-512: Le nuove istruzioni AVX-512 permettono di eseguire calcoli complessi in un singolo ciclo di clock, aumentando l’efficienza per carichi di lavoro scientifici e tecnici.

Ad esempio, il modello EPYC 9965 offre una potenza teorica di 13,824 TFLOPS, con un miglioramento del 200% rispetto ai processori di quarta generazione.

Calcolo delle Prestazioni Teoriche (TFLOPS)

Le prestazioni teoriche dei processori EPYC possono essere calcolate utilizzando la formula:

TFLOPS = Numero di core x Frequenza base (GHz) x Operazioni floating-point per ciclo di clock.

Esempi:

EPYC 9965 : 192 core x 2,25 GHz x 32 operazioni = 13,824 TFLOPS.

: 192 core x 2,25 GHz x 32 operazioni = 13,824 TFLOPS. EPYC 9745 (128 core): 128 core x 2,4 GHz x 32 operazioni = 9,8304 TFLOPS.

Questi numeri evidenziano il balzo generazionale nella potenza di calcolo rispetto alla serie precedente.

Con l’introduzione della quinta generazione di processori EPYC, AMD ha fissato nuovi standard per l’High-Performance Computing e l’intelligenza artificiale. Grazie all’architettura avanzata “Zen 5”, alle istruzioni AVX-512 e al supporto di tecnologie all’avanguardia, i processori EPYC offrono prestazioni notevoli e una importante efficienza energetica, posizionandosi come una scelta molto valida per i data center moderni