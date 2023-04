AMD potenzia LUMI per una ricerca rivoluzionaria su clima e AI

Alimentato dai processori AMD Epyc e dagli acceleratori Instinct, il supercomputer LUMI è uno dei più veloci e più efficienti al mondo dal punto di vista energetico e spinge i confini della ricerca scientifica.

AMD ha rilasciato un nuovo video che offre uno sguardo unico sul supercomputer LUMI, sulle sue funzionalità e sui progetti di ricerca da esso alimentati.

LUMI è il supercomputer più veloce d’Europa e il terzo a livello globale (in base alla lista Top500 pubblicata nel novembre 2022). Ed è anche il settimo supercomputer più ecologico del pianeta (dalla lista Green500 pubblicata nel novembre 2022).

Il supercomputer LUMI, un sistema HPE Cray EX, ha una potenza di calcolo sostenuta di 375 petaflop (HPL, High-Performance Linpack) nella sua configurazione finale. LUMI è anche una delle piattaforme leader al mondo per l’intelligenza artificiale.

È uno dei supercomputer EuroHPC pre-exascale: si trova presso il data center di CSC (Center for Science) a Kajaani, in Finlandia ed è hosted dal consorzio LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), che comprende dieci Paesi europei.

Il lavoro svolto da AMD, HPE e LUMI – sottolinea l’azienda – sta aprendo le porte a nuovi progressi scientifici.

Destination Earth crea un duplicato digitale dei sistemi climatici della Terra per determinare come adattarsi e intervenire sui cambiamenti climatici che interessano ambiti quali incendi boschivi, biodiversità e food security.

Destination Earth (DestinE) è un’ambiziosa iniziativa dell’Unione Europea volta a creare un gemello digitale altamente accurato del sistema terrestre, realizzata da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT).

Il Climate DT è progettato per fornire il suo valore aggiunto per diverse applicazioni di rilevanza sociale e per sviluppare casi d’uso in vari settori d’impatto dell’adattamento climatico: ambienti urbani, idrologia, idrometeorologia, energia e selvicoltura.

Nell’ambito di questa importante attività di ricerca, LUMI ha messo a disposizione dei ricercatori la capacità unica di replicare l’ecosistema terrestre fino al chilometro quadrato. Grazie alle capacità di calcolo ad alte prestazioni, l’iniziativa Destination Earth fornisce all’umanità le conoscenze per adattarsi e potenzialmente modificare il corso del cambiamento climatico, lavorando per mitigarne gli effetti devastanti.

Il supercomputer aiuta inoltre a potenziare la ricerca con ComPatAI per diagnosticare patologie tumorali sulla base di dati quantitativi che portano a diagnosi più rapide e precise

La collaborazione tra CSC, Hugging Face e AMD ha reso disponibile BLOOM, un modello linguistico finlandese, per formare e creare il più ampio modello linguistico finlandese mai realizzato su LUMI.