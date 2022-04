Amd investe in tecnologie per Data Center e compra Pensando

Amd ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di Pensando per circa 1,9 miliardi di dollari: un investimento in chiave data center.

La piattaforma di servizi distribuiti di Pensando include un processore ad alte prestazioni completamente programmabile e uno stack software completo che accelera il networking, la sicurezza, l’archiviazione e altri servizi per applicazioni cloud, aziendali ed edge.

“Costruire un data center all’avanguardia con le migliori prestazioni, sicurezza, flessibilità e il minor costo totale di proprietà richiede un’ampia gamma di motori di elaborazione”, ha affermato la dott.ssa Lisa Su, presidente e CEO di Amd. “Tutti i principali clienti cloud e OEM hanno adottato processori EPYC per potenziare le loro offerte di data center. Oggi, con l’acquisizione di Pensando, aggiungiamo una piattaforma di servizi distribuiti leader al nostro portafoglio di CPU, GPU, FPGA e SoC adattivi ad alte prestazioni. Il team di Pensando offre competenze di livello mondiale e una comprovata esperienza di innovazione a livello di chip, software e piattaforma, che amplia la nostra capacità di offrire soluzioni di leadership per i nostri clienti cloud, enterprise ed edge”.

I prodotti di Pensando sono già distribuiti su larga scala tra i clienti cloud e aziendali, tra cui Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud. La piattaforma di servizi distribuiti ad alte prestazioni e altamente scalabile di Pensando include un processore di pacchetti programmabile che può essere distribuito su una rete per accelerare in modo efficiente più servizi di infrastruttura contemporaneamente, alleggerendo i carichi di lavoro dalla CPU e aumentando le prestazioni complessive del sistema. In combinazione con lo stack software di sistema di Pensando, la piattaforma offre prestazioni, scalabilità, flessibilità e sicurezza senza precedenti. Nelle implementazioni cloud nel mondo reale, la soluzione di Pensando dimostra prestazioni da 8 a 13 volte superiori rispetto alle soluzioni della concorrenza.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Amd. Le nostre culture condivise di innovazione, eccellenza e attenzione incessante su partner e clienti ne fanno una combinazione ideale. Insieme, abbiamo il talento e gli strumenti per realizzare la visione dei nostri clienti per il futuro dell’informatica”, ha affermato Prem Jain, CEO di Pensando. “In meno di cinque anni Pensando ha riunito un team di ingegneri di prim’ordine esperto nella creazione di sistemi insieme a un ecosistema ricco e profondo di partner e clienti che hanno attualmente implementato oltre 100.000 piattaforme Pensando in produzione. L’unione con Amd ci aiuterà ad accelerare la crescita del nostro core business e ci consentirà di perseguire una base di clienti molto più ampia in più mercati”.

“La leadership del settore si basa sulla cattura delle interruzioni del modello di business abilitate dalle nuove tecnologie”, ha affermato John Chambers, presidente del consiglio di Pensando. “Pensando si basa su solide relazioni con i clienti e su una soluzione che è avanti di almeno due anni nel cloud, nell’edge e nell’impresa. Ad esempio, le prestazioni e la scalabilità della piattaforma di servizi distribuiti di Pensando sono 8x-13x rispetto al più grande provider di servizi cloud e utilizzano meno energia . L’architettura di commutazione intelligente di Pensando ha una scalabilità 100 volte superiore, prestazioni 10 volte superiori a un terzo del costo di proprietà di qualsiasi prodotto comparabile nel mercato aziendale. Posizione di leadership di Pensando nei servizi di cloud, elaborazione, rete, sicurezza e storage definiti da software come parte di il portafoglio Amd molto più ampio è a mio avviso perfetto per plasmare il panorama informatico dei data center per il prossimo decennio”.

Il CEO Prem Jain e il team Pensando si uniranno ad Amd come parte del Data Center Solutions Group, guidato dal Senior Vice President e General Manager di Amd Forrest Norrod. Pensando continuerà a concentrarsi sull’esecuzione delle roadmap di prodotti e tecnologie, ora con una scala aggiuntiva per accelerare il proprio business e affrontare le crescenti opportunità di mercato per un numero più ampio di clienti.

