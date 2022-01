Amazon reimmagina lo shopping: il negozio è ibrido, fisico e digitale

Il gigante dell’ecommerce ha annunciato Amazon Style, il suo primo negozio fisico di moda, dove i clienti possono trovare una selezione di abbigliamento, scarpe e accessori da donna e da uomo.

Amazon Style è ideato per combinare il meglio dello shopping su Amazon – ampia selezione e convenienza – con una nuova esperienza di shopping in negozio progettata per ispirare i clienti.

Con Amazon Style, i clienti possono sfogliare le marche che già conoscono e apprezzano, ma anche scoprire designer nuovi ed emergenti tra centinaia di brand.

L’esperienza di shopping in negozio è – come era lecito attendersi – improntata all’uso della tecnologia.

Con l’app Amazon Shopping, le persone hanno la possibilità di inviare gli articoli a un camerino, dove possono usare un touchscreen per sfogliare più opzioni, valutare i prodotti e richiedere altre taglie o stili. Questi, vengono poi consegnati direttamente nel camerino in pochi minuti.

In Amazon Style la società di Jeff Bezos ha voluto combinare moda e tecnologia innovativa, unite a una gestione delle operation del livello di un’azienda come Amazon, per aiutare ogni clienti a trovare il look perfetto per sé.

Il primo negozio Amazon Style – ha annunciato l’azienda – aprirà verso la fine di quest’anno presso The Americana at Brand, un complesso commerciale a Los Angeles.

Usando l’app Amazon Shopping, sarà possibile scansionare semplicemente il codice QR di un articolo per vedere taglie, colori, valutazioni complessive dei clienti e ulteriori dettagli sul prodotto.

Con il tocco di un pulsante, gli acquirenti possono aggiungere l’articolo a un camerino o, se non hanno bisogno di provarlo, inviarlo direttamente al banco di ritiro.

Amazon afferma che lo store Style offrirà una selezione di articoli molto maggiore rispetto a un negozio tradizionale delle sue dimensioni, senza richiedere ai clienti di setacciare gli scaffali per trovare il giusto colore, taglia e vestibilità.

Inoltre, l’esperienza di acquisto è incentrata sulla personalizzazione.

In Amazon Style, ti veste l’intelligenza artificiale

Gli algoritmi di machine learning producono suggerimenti su misura e in tempo reale per ogni cliente mentre fa acquisti.

Per un’esperienza ancora più personalizzata, i clienti possono condividere informazioni come lo stile, la vestibilità e altre preferenze per ricevere consigli ancora più precisi.

Anche le offerte sono più personalizzate e convenienti: i clienti possono facilmente visualizzare le offerte in negozio che corrispondono alle loro preferenze, direttamente nell’app Amazon Shopping.

In modo analogo, Amazon Style reimmagina anche l’esperienza del camerino di prova, trasformandolo in uno spazio personalizzato dove i clienti possono continuare a fare shopping in un armadio apparentemente infinito di stili.

Quando un acquirente entra nel suo camerino, troverà gli articoli che ha richiesto durante la visita nel negozio, più altre opzioni scelte in base alle sue preferenze.

I clienti possono continuare a fare shopping dal camerino senza dover uscire. Usando il touchscreen, possono valutare gli articoli per ottenere nuove scelte in tempo reale e richiedere più stili e taglie, che verranno consegnate al loro armadio del camerino in pochi minuti.

Questa consegna veloce è resa possibile dalle operazioni in loco di Amazon Style, con tecnologie e processi avanzati utilizzati nei centri di distribuzione di Amazon.

L’esperienza di shopping viene resa più comoda in vari modi.

Oltre all’ampia selezione di articoli Amazon Style disponibili in negozio, i clienti possono facilmente trovare e acquistare più stili online.

Inoltre, gli articoli scansionati in Amazon Style sono salvati nell’app Amazon Shopping, rendendo facile la rivisitazione e l’acquisto in un secondo momento. Così come trovare facilmente altri articoli online delle nuove marche scoperte in negozio.

Oltre a tutto questo, i clienti possono acquistare dalla miriade di articoli di abbigliamento su Amazon.com, richiedere la consegna ad Amazon Style e provare gli articoli in un camerino. Se un articolo non va bene, lo si può restituire semplicemente in negozio.