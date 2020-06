Amazon ha lanciato un nuovo modo per personalizzare l’esperienza del proprio assistente virtuale Alexa, protagonista della smart home e della vita digitale di tante persone in tutto il mondo.

Alexa Skill Blueprint consente infatti di creare le proprie Skill e le risposte personalizzate per Alexa, in modo semplice e rapido, attraverso una serie di modelli di facile utilizzo con i quali tutti possono ideare esperienze personalizzate per Alexa, in pochi minuti e senza alcuna esperienza di programmazione.

I blueprint sono template già strutturati: basta semplicemente compilare il modello scelto e inserire le informazioni che si desiderano negli appositi campi, per realizzare la propria Skill e personalizzare l’esperienza di Alexa.

È ad esempio possibile personalizzare la risposta di Alexa a determinate domande, pianificare le attività familiari, dare il benvenuto agli ospiti e altro ancora.

Le Skill che vengono realizzate, possono essere rese visibili solo sui dispositivi associati al proprio account Amazon, oppure, se lo si desidera, possono anche essere rese pubbliche all’interno dello store Alexa Skill.

Per creare le proprie Skill e risposte personalizzate per Alexa basta seguire tre semplici passaggi:

dodici Skill Blueprint suddivise in quattro categorie: Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza. Selezionare il template desiderato sul sito di Alexa Skill Blueprint . È possibile scegliere trasuddivise in quattro categorie: Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza. Ogni modello viene fornito con contenuti precompilati, che possono essere utilizzati direttamente oppure personalizzati a proprio piacimento. Con un solo clic la Skill creata sarà disponibile su tutti i dispositivi che supportano Alexa e associati al proprio account Amazon.

Non c’è limite al numero di Skill che si possono creare e apportare modifiche è semplice tanto quanto creare la Skill stessa.

Al momento del lancio, Alexa Skill Blueprint include vari modelli.

Per la casa

Domande e risposte personalizzate : permette di personalizzare le risposte alle proprie domande.

Ospite : consente di dare il benvenuto ai propri ospiti fornendo loro informazioni utili rispetto alla casa e al quartiere in cui ci si trova.

Quanti giorni mancano : è possibile inserire in Alexa una data importante per visualizzare i giorni che mancano a tale evento.

A chi tocca : permette di far scegliere direttamente Alexa a chi tocca fare qualcosa.

Pianificazione delle faccende: permette di pianificare e monitorare le faccende settimanali per tutta la famiglia.



Intrattenimento e giochi

Cosa fare : consente di far scegliere in modo casuale ad Alexa un elemento da un elenco di cose da fare personalizzato.

Ispirazioni : permette di creare la propria lista di frasi ispirazionali preferite.

Frecciatine : permette di divertirsi con amici e parenti con divertenti frecciate.

Complimenti: consente di elogiare amici e parenti con una lista di lusinghe personalizzate.



Comunità e organizzazioni

Flash briefing : consente di creare contenuti giornalieri o settimanali per i propri clienti.

Università: consente di pubblicare lezioni e interventi tenuti dai relatori della propria università.



Apprendimento e conoscenza

Flashcard: permette di studiare, mettersi alla prova e padroneggiare una qualsiasi materia con l’uso della voce.