Come attivare le notifiche di eventi meteo avversi su iPhone

A partire dall’aggiornamento software iOS 16, e chiaramente iOS 17 incluso, è possibile far sì che l’app Meteo di iPhone invii delle notifiche quando sono previsti determinati eventi meteorologici avversi nella località in cui ci troviamo o in quelle salvate nel nostro elenco di località preferite.

Non ci riferiamo qui agli avvisi IT-alert, che è il sistema di allarme pubblico nazionale, bensì a una funzionalità dell’app Meteo per le cui informazioni Apple si basa su fornitori di servizi meteo locali per ogni Paese o regione. A tal riguardo, la società di Cupertino dichiara che l’opzione non è disponibile in tutti i Paesi e le zone geografiche.

Nel sito di supporto Apple spiega – al momento di scrivere questo articolo – che: “Le informazioni sulle allerte meteo sono fornite dai servizi meteo nazionali in Australia, Brasile, Canada, Giappone, India, Messico, Stati Uniti, Thailandia e la maggior parte dei Paesi e delle aree geografiche in Europa”. Nella stessa pagina della documentazione online, Apple specifica anche quali sono le fonti di dati per il servizio. La fonte delle informazioni viene indicata, come vedremo, anche nelle schede degli avvisi.

Per attivare su iPhone le notifiche degli eventi meteo per la località in cui ci troviamo, innanzitutto dobbiamo concedere all’app Meteo il permesso di accedere ai dati di localizzazione.

Per fare questo, per prima cosa apriamo l’app Impostazioni di iOS.

Qui, tocchiamo su Privacy e sicurezza, poi su Localizzazione e infine su Meteo.

Nella schermata di impostazioni di localizzazione dell’app Meteo, tocchiamo su Sempre, tra le opzioni di “Consenti di accedere alla posizione”.

Inoltre, per poter ricevere notifiche più precise per la nostra posizione attuale, assicuriamoci che sia attiva l’opzione Posizione esatta.

Una volta configurate le impostazioni di privacy e localizzazione, per abilitare le notifiche apriamo l’app Meteo di iPhone.

Se ci troviamo, nell’app Meteo, all’interno della schermata di una città o posizione, tocchiamo sul pulsante della lista delle posizioni (quello con tre puntini e tre lineette in basso a destra).

Nella schermata con l’elenco delle posizioni, tocchiamo sul pulsante Altro (quello con l’icona dei tre puntini nel cerchio, nell’angolo in alto a destra) e, nel menu a comparsa che viene mostrato, tocchiamo sull’opzione Notifiche.

iOS ci chiede di acconsentire di ricevere le notifiche per le allerte meteo: quindi, se desideriamo abilitare questa funzione, tocchiamo su Consenti. Potrebbe poi esserci un ulteriore richiesta di conferma. Le schermate forniscono anche ulteriori link di approfondimento, per saperne di più su come questa funzione utilizza i dati.

Una volta espresso e confermato il nostro consenso – se lo desideriamo –, l’app Meteo visualizza la schermata Notifiche, in cui ci informa che può inviarci notifiche “in caso di pioggia, neve e allerte meteo rilevanti”.

In questa schermata, per la Posizione attuale potrebbe esserci la possibilità di selezionare l’opzione di attivazione delle notifiche per Meteo avverso e Precipitazioni nella prossima ora.

Teniamo però presente che non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i luoghi. Con un tap su ciascuna delle posizioni nella sezione I tuoi luoghi, possiamo attivare o disattivare le notifiche disponibili per quella posizione.

Nelle nostre prove, per le località italiane in genere abbiamo verificato la disponibilità della sola opzione Meteo avverso. Nell schermata Notifiche dell’app Meteo possiamo trovare, anche in questo caso, link di approfondimento sull’utilizzo dei dati e sulle notifiche e i luoghi supportati.

Quando abbiamo concluso la configurazione, tocchiamo Fine per confermare le scelte e uscire dalla schermata Notifiche dell’app Meteo di iPhone.

Possiamo tornare a questa schermata in qualsiasi momento, per eventualmente modificarne le scelte, accedendo alla lista delle città e posizioni, toccando sul pulsante Altro e poi su Notifiche.

Questo ci serve anche se desideriamo attivare le notifiche meteo per ulteriori località che dovessimo salvare nell’elenco dell’app Meteo di iPhone. Infatti, come abbiamo visto, nella sezione I tuoi luoghi della schermata Notifiche dell’app Meteo possiamo toccare una località e personalizzare le opzioni delle notifiche per quella specifica posizione, anche in un secondo momento.

Le notifiche forniscono a colpo d’occhio le informazioni essenziali sull’oggetto dell’avviso. Possono essercene anche più di una, ricevute contemporaneamente o in un breve lasso di tempo.

Toccando una notifica, è possibile consultare nei dettagli i suoi contenuti: la descrizione, l’area interessata, le fonti e così via. Per alcune di queste informazioni sono inoltre disponibili anche dei link per ulteriori approfondimenti o per accedere alla fonte dei dati.