Aixia, cambio al vertice: Gianluigi Greco è il nuovo presidente

Gianluigi Greco è il nuovo Presidente di AIxIA, l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. Greco subentra a Piero Poccianti, che ha presieduto l’Associazione nel quadriennio 2018-2021. Nel corso dell’elezione l’Assemblea degli Associati ha nominato anche i nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Professore ordinario di Informatica presso l’Università della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, come riporta una nota di AIxIA, Greco ha una ventennale attività di ricerca. Si è interessato a vari ambiti dell’Intelligenza Artificiale, spaziando dallo studio di metodi e tecniche per la rappresentazione e il ragionamento automatico su basi di conoscenza, alla definizione di meccanismi di coordinamento e collaborazione in sistemi multi-agente, allo sviluppo di algoritmi rispondenti a principi di fairness nell’ambito di sistemi AI per il decision-making.

Greco è anche EurAI Fellow, riconoscimento conferito dall’Associazione Europea per l’Intelligenza Artificiale (EurAI), ha ricevuto una Kurt Goedel Research Prize Fellowship dalla Kurt Goedel Society ed è stato insignito del Marco Somalvico Award, proprio da AIxIA.

Greco è molto attivo sul fronte del trasferimento tecnologico, coordinando alcune iniziative con partnership industriali focalizzate sull’impiego di tecnologie AI in specifiche filiere produttive, partecipando a board scientifici di poli per l’innovazione e per l’accelerazione d’impresa, e promuovendo iniziative di start-up basate su sistemi AI.

L’Associazione, riporta sempre la nota di AIxIA, ha anche rinnovato per il periodo 2022-2024, il Consiglio Direttivo, eleggendo come nuovi membri Davide Bacciu, professore associato al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Matteo Baldoni, professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, Roberto Basili, professore associato presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Roma, Tor Vergata, Gabriella Cortellessa, ricercatrice presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR di Roma, Stefania Costantini, professora ordinaria presso l’Università dell’Aquila, Giuseppe De Giacomo, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale dell’Università di Roma Sapienza, Stefano Ferilli, professore associato presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Chiara Ghidini, ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK), Francesca Alessandra Lisi, professora associata presso il Dipartimento di Informatica all’Università di Bari “Aldo Moro”, Marco Maratea, professore ordinario presso il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) all’Università di Genova, Piero Poccianti, ex Monte dei Paschi di Siena e presidente uscente AIxIA, e Fabrizio Riguzzi, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Ferrara.

Le nuove cariche sociali sono Bacciu e Ghidini come Vice-presidenti, Cortellessa come Segretario e Ferilli come Tesoriere.

Gli Associati hanno, inoltre, votato per il Collegio dei Revisori nominando Pasquale Fedele, R&D director di Blu Pantheon and Founder di Braincontrol, Valter Fraccaro, presidente del partenariato di SaiHub (Siena Artificial Intelligence Hub) e Andrea Orlandini, ricercatore presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR di Roma.