AIxGirls 2024: 20 ragazze protagoniste nell’intelligenza artificiale

In una realtà in cui l’Italia dimostra ancora una scarsa efficienza in termini di gender equality, come testimonia il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum (WEF), posizionandosi all’86esimo posto su 146 Paesi analizzati, con una perdita di 23 posizioni dal 2022 a oggi, diventa ancora più determinante coltivare giovani talenti al femminile, professioniste del futuro capaci di colmare questo divario: Daxo Group, con il supporto dell’Associazione Donne 4.0 e il sostegno di Fineco Asset Management e Lavazza Group, continua e afferma l’impegno in questa direzione, annunciando la terza edizione del Tech Camp AIxGirls 2024.

Il Camp, totalmente gratuito, nasce per volontà di una Community sempre più solida dove professionisti del digitale e aziende partner offrono il loro know-how a favore delle giovani studentesse e si terrà presso la Scuola di Alta Formazione di Volterra (SIAF) dal 22 al 26 luglio 2024.

Un evento ormai punto di riferimento nella formazione in AI, tanto da ottenere il patrocinio di AIXIA, (Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale), che offre l’opportunità unica a 20 studentesse di quarta superiore, precedentemente selezionate secondo criteri di merito da tutta Italia, d’immergersi totalmente nel mondo dell’eccellenza tecnologica.

Le ragazze parteciperanno ad eventi di formazione di alto livello, pensati per loro dalla Faculty di Donne 4.0 unica realtà dedicata all’AI totalmente al femminile.

Durante la settimana di Campus avranno modo di apprendere secondo un approccio integrato, che mira a creare un ambiente stimolante e dinamico e favorisce networking e collaborazione. Incontreranno esperte provenienti dal mondo accademico e imprenditoriale come Fabio Rangaioli ICT Global Director per Lavazza Group e Delia Pelosi Head of Sales and Distribution di FAM, con cui potranno approfondire le proprie competenze digitali attraverso workshop e laboratori pratici.

Una giornata, come di consueto, sarà invece interamente dedicata alla visita dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Siena in collaborazione con SAI Hub – Siena Artificial Intelligence Hub.

Nella giornata conclusiva, Enrico Contini, Chief Human Resources Officer di Lavazza Group, e Fabio Melisso, Amministratore Delegato di Fineco Asset Management insieme alla Faculty di Donne 4.0, premieranno il team di ragazze più talentuoso.

“Nato nel 2022, AIxGirls ha costruito una community sempre più solida attraverso le sue quattro edizioni, inclusa l’ultima in Sardegna, raggiungendo ormai 80 ragazze, ambasciatrici oggi, all’interno del mondo della scuola, del valore del progetto e dei suoi insegnamenti. Il legame che si crea è unico: quest’anno, infatti, cinque delle partecipanti alla prima edizione saranno tutor al Camp di Volterra”, afferma Darya Majidi, Presidente di Donne 4.0, ideatrice del progetto, innovatrice e attivista per i diritti umani. “Ma questo è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema inclusivo e sostenibile dove le giovani donne possano sviluppare appieno il loro potenziale, contribuendo in modo significativo all’innovazione e alla crescita del nostro Paese.”

AIxGirls 2024 non solo mira a ridurre il gender gap nel settore tecnologico, ma aspira a trasformare l’intero panorama dell’Intelligenza Artificiale attraverso il talento e la determinazione delle giovani donne italiane. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui le donne avranno un ruolo centrale nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione.

Una call to action aperta al nostro Paese per supportare la crescita di una nuova generazione di professioniste dell’Intelligenza Artificiale, affinché l’Italia possa beneficiare del loro contributo unico e vitale.