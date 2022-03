Agenzia delle Entrate, assistenza ora anche in videochiamata

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è ora attivo il servizio di videochiamata che consente ai cittadini di dialogare in remoto e in diretta con i funzionari dell’Agenzia.

In questo modo, le presone avranno la possibilità di ricevere assistenza su alcune tematiche legate al fisco con una semplice videochiamata direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone.

Con il servizio di videochiamata è possibile prenotare un appuntamento con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e ricevere assistenza da remoto per le seguenti tematiche.

Registrare un contratto di affitto.

Presentare la dichiarazione di successione.

Ottenere assistenza su dichiarazioni e rimborsi.

Richiedere il duplicato della tessera sanitaria

Si tratta di un nuovo canale di contatto che si affianca ai servizi telematici esistenti, dedicato ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria.

Per fissare una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia sia nell’app Agenzia Entrate, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica su cui si ha bisogno di assistenza.

In questa prima fase, ha comunicato l’Agenzia, sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini: Atti e successioni (area Registro); Dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette); Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

Non solo il cittadino potrò richiedere l’assistenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate tramite videochiamata.

Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se ciò è utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce – ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste.

Per spiegare come utilizzare il servizio di videochiamata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online un video sul suo canale YouTube e una guida aggiornata sul sito Internet.

Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato: “Con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova.

Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda.

Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini.”

