Adobe XD è il software per la progettazione di UX e UI che consente di abbozzare, sviluppare e presentare prototipi di esperienze web, mobili e anche vocali, all’interno di un’unica applicazione.

Per quanto riguarda la prototipazione di esperienze vocali, arriva ora una nuova, importante funzionalità, che riguarda l’integrazione tra Adobe XD e Amazon Alexa. I nuovi strumenti introdotti dalla casa di San Jose permettono ai designer di user experience di esportare e avere un’anteprima dei prototipi vocali su qualsiasi dispositivo abilitato per Alexa.

Questi nuovi tool si basano sulle funzionalità di Voice Prototyping già introdotte in Adobe XD lo scorso anno, in occasione del MAX 2018.

Inoltre, questa nuova opzione d’integrazione prevede anche il lancio della skill Adobe XD per Alexa, la prima skill per Alexa in assoluto creata da Adobe.

Non solo le tecnologie vocali quali Amazon Alexa, mette in evidenza Adobe nel presentare le nuove funzioni di XD, sono migliorate notevolmente negli ultimi anni: esse sono ora incorporate in svariati tipi di dispositivi, dagli speaker alle auto, fino alle Tv e ad altro ancora. L'adozione di dispositivi vocali sta inoltre crescendo in modo sostenuto e continuo.

Tale crescente popolarità degli speaker smart, oltretutto, sta promuovendo l'adozione dei servizi vocali anche sugli altri device, come gli smartphone, i televisori e i sistemi di navigazione per auto. Secondo Adobe, la voce sta emergendo come il prossimo principale mezzo di interazione tra gli umani e i computer, grazie alla sua semplicità d’uso.

Man mano che il controllo vocale diventa onnipresente, cresce anche il bisogno per i designer di funzioni che aiutino a incorporare l’interazione mediante la voce nei loro progetti, per poter creare esperienze che sfruttino questo nuovo mezzo.

Il plugin di Amazon Alexa per XD consente di esportare i prototipi in Alexa, fornendo un modo semplice per avere un’anteprima dei progetti Adobe XD su un dispositivo Alexa. Sperimentare i prototipi su dispositivi reali può aiutare i clienti e le altre parti coinvolte a comprendere meglio la vision del designer riguardo la user experience. Inoltre, con i prototipi vocali prontamente disponibili su un dispositivo abilitato per Alexa, diventa possibile iterare senza dover passare attraverso tutti i cicli di sviluppo del prodotto.

Per quanto riguarda la skill di Adobe XD, questa consente di accedere e interagire con i prototipi tramite un dispositivo Alexa, come ad esempio Amazon Echo. Per iniziare a sfruttare queste nuove integrazioni, basta installare il plug-in Amazon Alexa tramite XD Plugin Manager, e poi attivare la skill Adobe XD attraverso l’Alexa Skills Store online o tramite l'app Alexa.