Adobe Creative Cloud: nuova versione basata sull’AI e prezzi in aumento

Adobe ha mostrato da tempo l’intenzione di puntare in modo deciso sull’intelligenza artificiale, da ben prima che l’interesse per l’AI generativa diventasse quasi una corsa sfrenata alla nuova tecnologia, a livello globale e in tutti i settori, e le stesse applicazioni della Creative Cloud hanno abituato da tempo i propri utenti a poter sfruttare potenti funzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale.

Ma ora, con Firefly che diventa sempre più protagonista nell’offerta dell’azienda americana, sia nell’ambito delle soluzioni per i professionisti della creatività sia in quello enterprise, il cambio di passo ha il potenziale di rivelarsi epocale.

Nell’ambito degli ultimi annunci, Adobe ha infatti presentato una nuova versione di Creative Cloud basata sull’intelligenza artificiale con la disponibilità commerciale delle sue funzionalità di AI generativa integrate nativamente in applicazioni della suite professionale, come Photoshop e Illustrator. L’azienda ha inoltre presentato Adobe Express Premium e la nuova applicazione web Adobe Firefly, nonché nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in Premiere Pro e After Effects, con l’obiettivo di mettere ancora più potere creativo nelle mani degli utenti per sperimentare, ideare e creare in modi del tutto nuovi.

Era già possibile provare diversi di questi strumenti grazie al periodo beta. Dal lancio della versione beta di Generative Recolor in Illustrator e Text to Image ed Text Effects in Adobe Express, ha reso noto la società di San Jose, sono state create oltre due miliardi di generazioni basate sull’AI Firefly. Queste funzionalità sono ora generalmente disponibili per tutti gli iscritti alla Creative Cloud, free e paganti.

I piani a pagamento di Creative Cloud ora includono la nuova applicazione web Firefly, un playground per esplorare l’espressione creativa assistita dall’intelligenza artificiale, ed Express Premium, l’app per la creatività all-in-one con nuove funzionalità di AI generativa Text to Image e Text Effects. Gli effetti basati su Firefly in Adobe Express semplificano l’importazione, la modifica e la sincronizzazione delle risorse tra le applicazioni, la realizzazione rapida di video e post sui social media e altro ancora, il tutto consentendo ai team di creare contenuti per il brand su larga scala.

Insieme al potenziamento della cassetta degli attrezzi creativa, con innovativi strumenti di AI generativa, arrivano però anche aggiornamenti del pricing per la Adobe Creative Cloud, con un aumento dei prezzi. Ma vediamo prima le nuove funzionalità.

Ecco una sintesi delle nuove funzionalità che Adobe include negli ultimi rilasci della Creative Cloud, basate sull’intelligenza artificiale:

Le funzioni di intelligenza artificiale generativa creativa in Photoshop e Illustrator, basate su Firefly, sono ora disponibili in diverse app Creative Cloud, tra cui Generative Fill e Generative Expand in Photoshop nonché Generative Recolor in Illustrator.

in diverse app Creative Cloud, tra cui Generative Fill e Generative Expand in Photoshop nonché Generative Recolor in Illustrator. Nuove funzionalità AI in Premiere Pro con rilevamento automatico delle parole di riempimento aggiunte al Text-Based Editing, la nuova funzionalità Enhance Speech che ora consente agli utenti di rimuovere il rumore dalle registrazioni vocali con un solo clic, la timeline di Premiere Pro ora fino a 5 volte più veloce e ulteriori miglioramenti.

con rilevamento automatico delle parole di riempimento aggiunte al Text-Based Editing, la nuova funzionalità Enhance Speech che ora consente agli utenti di rimuovere il rumore dalle registrazioni vocali con un solo clic, la timeline di Premiere Pro ora fino a 5 volte più veloce e ulteriori miglioramenti. Il nuovo workspace 3D e Roto Brush in After Effects , ora disponibili nell’app beta di After Effects.

, ora disponibili nell’app beta di After Effects. La nuova applicazione web Firefly offre moduli creativi basati su AI generativa per generare immagini, applicare stili o texture al testo o ricolorare grafica, con supporto per prompt di testo in più di 100 lingue. Gli utenti possono ora creare rapidamente idee e contenuti per qualsiasi progetto, come immagini per mood board, personaggi per storyboard, palette di colori per il brand design e altro ancora, e tutti sono progettati per essere commercialmente sicuri , afferma Adobe.

offre moduli creativi basati su AI generativa per generare immagini, applicare stili o texture al testo o ricolorare grafica, con supporto per prompt di testo in più di 100 lingue. Gli utenti possono ora creare rapidamente idee e contenuti per qualsiasi progetto, come immagini per mood board, personaggi per storyboard, palette di colori per il brand design e altro ancora, e tutti sono progettati per essere , afferma Adobe. Il nuovo Adobe Express Premium include la disponibilità delle nuove funzionalità Text to Image e Text Effects. Con Adobe Express Premium, i membri di Creative Cloud possono accedere, modificare e lavorare facilmente con asset creativi direttamente da Photoshop e Illustrator, aggiungere file collegati in Express che rimangono sempre sincronizzati tra le app e importare e migliorare i PDF in modo rapido e semplice direttamente in Express.

Un’altra novità annunciata da Adobe è quella dei Generative Credits. Adobe sta introducendo un nuovo modello basato sul credito nei piani di abbonamento Creative Cloud. I piani a pagamento Creative Cloud, Firefly ed Express ora includono un’assegnazione di Generative Credits “veloci”, ovvero token che consentono ai membri di trasformare un prompt basato su testo in immagini e creazioni vettoriali in Photoshop, Illustrator, Express e Firefly. Una volta consumato il numero specifico per il piano di Generative Credits “veloci”, gli abbonati possono continuare a generare contenuti a velocità inferiori o acquistare Generative Credits “veloci” aggiuntivi tramite un piano di abbonamento a pagamento Firefly. A partire da novembre 2023, Adobe prevede che gli utenti possano acquistare ulteriori Generative Credits “veloci” tramite un pacchetto di abbonamento.

Anche gli utenti Creative Cloud, Firefly ed Express con piani gratuiti riceveranno ora Generative Credits mensili, spiega Adobe. Una volta raggiunto il numero di Generative Credits specifico del proprio piano, sarà possibile passare a un piano a pagamento per continuare a creare asset con funzionalità fornite da Firefly, per 4,99 dollari al mese.

Veniamo al punto dolente degli aumenti: Adobe ha annunciato che, per riflettere l’aumento del valore e dei costi associati alla generazione di contenuti con modelli di intelligenza artificiale, l’azienda ha deciso di applicare degli aggiornamenti dei prezzi per le offerte individuali e aziendali.

A partire dal 1° novembre 2023, il prezzo di specifici piani Adobe Creative Cloud aumenterà in Nord America, America Centrale, Sud America ed Europa.

Ci sono anche dei prezzi che non cambieranno, informa Adobe: non ci saranno modifiche ai piani Creative Cloud per studenti, insegnanti e istituti scolastici; nessuna modifica ai piani Adobe Acrobat, Adobe Stock, Adobe Substance, Creative Cloud Photography e Adobe Express; non verranno modificati i piani mobile e non ci sarà alcuna modifica nei Paesi al di fuori del Nord America, America Centrale, Sud America ed Europa.

Adobe ha per il momento espresso il valore degli aumenti dei prezzi sono in dollari.

Creative Cloud, piani per singoli utenti, app singola: aumento di 2 dollari US per l’opzione mensile con fatturazione annuale; aumento di 3 dollari US per l’opzione mensile; aumento di 24 dollari US per l’opzione prepagata annuale.

Creative Cloud, piani per singoli utenti, tutte le app: aumento di 5 dollari US per l’opzione mensile con fatturazione annuale; aumento di 7,50 dollari US per l’opzione mensile; aumento di 60 dollari US per l’opzione prepagata annuale.

Creative Cloud per Teams: aumento di 2 dollari US per i piani Teams per app singola, inclusa la Pro Edition; aumento di 5 dollari US per il piano Teams tutte le app, inclusa la Pro Edition.

Piani Creative Cloud for Enterprise e Reseller: le modifiche ai piani aziendali varieranno in base ai termini di ciascun abbonamento e un rappresentante Adobe aiuterà i clienti con il nuovo piano, ha informato l’azienda. I clienti Team ed Enterprise che hanno acquistato software tramite un rivenditore devono contattare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

Nella documentazione dell’Adobe Help Center sono disponibili informazioni più dettagliate sui piani e sul pricing della Adobe Creative Cloud.

Informazioni su Firefly, con informazioni e prezzi anche in euro per i piani di abbonamento, sono disponibili sul sito di Adobe.