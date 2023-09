Adobe GenStudio rivoluziona la content supply chain enterprise con l’AI generativa

Adobe ha annunciato Adobe GenStudio, una nuova soluzione che combina il meglio dell’ideazione, della creazione, della produzione e dell’attivazione dei contenuti per rivoluzionare la supply chain dei contenuti aziendali con la potenza dell’AI generativa.

“L’intelligenza artificiale generativa ha il potenziale per integrare l’espressione creativa ad alta velocità con la complessa attivazione enterprise, per offrire una moderna supply chain dei contenuti in grado di soddisfare la promessa di personalizzazione su scala“, ha dichiarato Anil Chakravarthy, presidente del Digital Experience Business di Adobe. “Adobe GenStudio offre ai team creativi e di marketing ciò di cui hanno bisogno per trarre il massimo vantaggio dall’AI generativa e trasformare il processo creativo in quello di attivazione con una soluzione senza soluzione di continuità“.

Collegando le soluzioni Adobe attraverso Creative Cloud, Firefly, Express ed Experience Cloud, i reparti marketing e creativi possono ora:

Creare e attivare rapidamente contenuti nuovi e varianti con l’intelligenza artificiale generativa di Firefly ed Express in un’interfaccia semplice da usare, collegata ai dati aziendali e in grado di supportare la collaborazione in tempo reale in tutta l’azienda.

in tutta l’azienda. Creare flussi di lavoro di contenuti aziendali e consentire il riutilizzo dei contenuti attraverso un unico portale aziendale tramite Workfront, Adobe Experience Manager (AEM) e Creative Cloud .

. Attivare i contenuti attraverso qualsiasi canale e ottenere immediatamente insight sulle prestazioni dei contenuti attraverso Adobe Experience Cloud.

Per i brand di tutto il mondo, sottolinea Adobe, il tipico ciclo di creazione dei contenuti e di attivazione richiede settimane di tempo e lunghi passaggi manuali per realizzare una pagina web o una campagna di marketing. I team creativi e di marketing devono affrontare lunghi processi di scrittura dei brief, ideazione creativa, collaborazione e revisione, produzione, attivazione dei canali, re-versioning dei contenuti, analisi e reportistica.

GenStudio mette la potenza dell’intelligenza artificiale generativa, dell’automazione intelligente e dell’editing agile nella content supply chain enterprise, consentendo ai team di lavorare in tempo reale per collaborare alle idee creative e alle decisioni per offrire una personalizzazione su scala.

Con le integrazioni di Firefly in Creative Cloud ed Experience Cloud, Adobe sta trasformando il processo creative-to-activation, trasformando i cicli di ideazione, modifica e versioning in minuti invece che in ore e giorni.

Da specialista degli strumenti e delle soluzioni per la Content Supply Chain, Adobe è da tempo impegnata ad aiutare i clienti a raccontare le loro storie e a cambiare il mondo attraverso esperienze digitali personalizzate. Da Photoshop ad AEM Sites, da Frame.io ad AEM Assets, da Express a Workfront, Adobe è profondamente impegnata a migliorare e ottimizzare la creazione, la distribuzione e l’engagement dei contenuti digitali dei clienti.

La potenza dell’AI generativa

Adobe GenStudio è progettato per sbloccare in modo unico la potenza dell’AI generativa. Integrato nativamente, Firefly fornisce la generazione di contenuti commercialmente sicuri. Le aziende possono ora passare rapidamente dall’ideazione alla distribuzione dei contenuti su qualsiasi canale offrendo esperienze cliente straordinarie. Adobe prevede di includere in GenStudio:

Sicurezza commerciale: sfruttare Firefly per consentire alle aziende di generare contenuti progettati per essere sicuri per l’uso commerciale.

sfruttare Firefly per consentire alle aziende di generare contenuti progettati per essere sicuri per l’uso commerciale. Modelli personalizzati: Adobe collabora con i clienti per consentire loro di personalizzare i modelli utilizzando le proprie risorse e contenuti specifici del brand .

Adobe collabora con i clienti per consentire loro di . Estensibilità: includere l’accesso alle API Firefly su varie piattaforme per potenziare i flussi di lavoro e le automazioni.

includere su varie piattaforme per potenziare i flussi di lavoro e le automazioni. Flussi di lavoro integrati: consentire una connettività senza soluzione di continuità per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale ai servizi critici relativi a modifica, collaborazione e attivazione.

consentire una connettività senza soluzione di continuità per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale ai servizi critici relativi a modifica, collaborazione e attivazione. Content Insights: fornire analytics per ottenere informazioni approfondite e istantanee sulle prestazioni dei contenuti su tutti i canali.

Le richieste di contenuti digitali sono cresciuti in modo esponenziale per soddisfare le esigenze di marketing digitale, lanci di prodotti e personalizzazione delle campagne, sottolinea Adobe. Man mano che il marketing digitale diventa sempre più personalizzato e si sposta su piattaforme social con esperienze digitali completamente nuove, le aziende vincenti richiedono strumenti che scalino i flussi di lavoro di marketing, responsabilizzino i nuovi stakeholder e consentano l’implementazione di contenuti in tempo reale.

GenStudio offre alle organizzazioni una notevole accelerazione in termini di velocità e agilità senza compromettere la qualità o la coerenza del brand. Grazie all’integrazione di Express con Experience Cloud, sempre più persone in un’organizzazione sono ora in grado di soddisfare le crescenti richieste di contenuti in modo rapido e semplice. Designer e marketer esperti come marketer di campagne, gestori di siti web, social media marketer e product manager sono in grado di creare, modificare e fare versioning degli asset approvati dal brand per una personalizzazione immediata.

GenStudio mette l’agilità nelle mani dei responsabili dell’esperienza digitale, garantendo al contempo il mantenimento degli standard del brand e della governance complessiva.

Poiché tutte le organizzazioni cercano di ottimizzare la creazione di contenuti, i brand devono ridurre la complessità dei flussi di lavoro per aumentare la produttività e i risparmi sui costi, misurando al contempo l’impatto dei contenuti. GenStudio cambia l’economia di produzione in ogni fase del processo creativo e di attivazione. Attraverso l’integrazione di Workfront, Firefly e Adobe Experience Manager, GenStudio accelera e ottimizza un processo notoriamente lungo, ingombrante e costoso senza influire sui requisiti aziendali.

GenStudio è già disponibile: maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Adobe.