Adobe compra ContentCal per fare content marketing nella creator economy

Con l’intento di espandere le funzionalità social dei suoi strumenti per i creativi professionisti, Adobe ha stipulato un accordo per l’acquisizione di ContentCal, soluzione di social media e content marketing.

Adobe, nell’annunciare l’accordo di acquisizione, ha anche illustrato il contesto in cui questa operazione è maturata.

Il punto di vista di Adobe è che siamo nell’era della creator economy.

Un’economia che è alimentata da un numero crescente di individui, solopreneur e piccoli imprenditori che stanno creando attività digitali e monetizzando i loro contenuti, beni e servizi online.

Questi creatori di contenuti e servizi si affidano ai social media come canale di marketing principale per raggiungere un nuovo pubblico.

Ciò, sottolinea Adobe, è fondamentale per chiunque faccia crescere un brand o un business. E, ora più che mai, per avere successo sui social media è necessario offrire contenuti che si distinguono.

La piattaforma di content marketing ContentCal permette agli utenti di focalizzarsi sulla creatività automatizzando le attività di pubblicazione sui social media e di reporting.

Attraverso una semplice esperienza basata sul drag-and-drop, ContentCal rende facile per chiunque pianificare, pubblicare e gestire il proprio social marketing, attraverso i canali social, blog e piattaforme pubblicitarie.

Con sede a Londra, l’azienda ha costruito una ampia base di clienti, da individui e piccole imprese a brand digitali conosciuti e rispettati.

Adobe sottolinea in particolare che i prodotti di ContentCal sono particolarmente utili per le piccole imprese, integrando tutto ciò di cui esse hanno bisogno per pianificare, programmare e pubblicare contenuti sui social media.

Adobe e ContentCal – ha messo in evidenza la società di San Jose – condividono molti clienti che già si affidano ai prodotti per la creatività professionale di Adobe per produrre contenuti per Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e altro ancora.

La transazione – ha annunciato Adobe – dovrebbe chiudersi nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, fatte salve le condizioni di chiusura ancora in sospeso.

È un periodo, questo, in cui è molto alta l’attenzione di Adobe per l’audience in crescita di creator, piccoli imprenditori e piccole imprese: abbiamo visto in questi giorni anche la presentazione della nuova soluzione Creative Cloud Express.