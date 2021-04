Adobe Campaign v8, il marketing cross-channel su scala enterprise

La software house di San Jose ha annunciato la nuova major release di Adobe Campaign, sviluppata per affrontare le sfide e le dinamiche in rapida evoluzione del marketing cross-channel.

Il team di Adobe Campaign ha specificato che la versione 8 sarà generalmente disponibile alla fine del mese di maggio 2021 ed è stata progettata in modo specifico per i marketer cross-channel che hanno bisogno della migliore soluzione cloud per la gestione di campagne di marketing su scala enterprise.

L’ultima release apporta significativi miglioramenti, ha sottolineato Adobe, all’infrastruttura, alla sicurezza, alla deliverability e al monitoraggio.

Facendo leva sul nuovo Cloud Database Manager, Adobe Campaign può ora sfruttare le tecnologie di database a livello cloud per migliorare notevolmente la sua capacità di scalare e la velocità. Questo offre alle organizzazioni la possibilità di gestire centinaia di milioni di profili di clienti, oltre a tassi di delivery dei messaggi molto più elevati sia nella messaggistica batch che in quella transazionale.

Secondo Adobe, le query eseguono fino a 200 volte più velocemente rispetto alle versioni attuali, forniscono la capacità di scalare fino a 200 milioni di profili di clienti con una roadmap che aumenterà questo valore a ben un miliardo di profili, storage aumentato fino a più petabyte, e throughput più veloce per i messaggi batch fino a 20 milioni all’ora e fino a un milione all’ora per i messaggi transazionali.

Adobe ha anche sottolineato che i clienti che hanno usato la beta di Adobe Campaign v8 hanno visto il tempo di preparazione per la consegna dei messaggi ridursi da ore a minuti, anche raddoppiando il numero di profili dei clienti.

Adobe Campaign v8 supporta i connettori di dati con Real-Time CDP e Adobe Experience Platform, in modo che le organizzazioni possano sfruttare il profilo cliente unificato in tempo reale. Inoltre, Adobe Campaign v8 è nativamente integrato con le capacità di orchestrazione del journey in tempo reale, in modo che i marketer possano riutilizzare gli stessi modelli e capacità di delivery in Adobe Campaign per coinvolgere i clienti in tempo reale.

Questi investimenti, ritiene la casa di San Jose, ottimizzeranno la customer experience di Adobe Campaign e sbloccheranno nuovi casi d’uso, come la possibilità di aggiungere alle campagne dei customer journey individualizzati in tempo reale.

Le campagne di marketing cross-channel con Adobe Campaign v8 salgono di livello. Adobe Campaign v8 fornisce agli addetti al marketing le funzionalità avanzate per pianificare, lanciare e misurare le campagne attraverso i canali.

Tra le funzionalità ci sono: un profilo integrato che fornisce una visione unica del cliente; gestione dei dati e segmentazione per la costruzione dell’audience della campagna su scala; gestione del flusso di lavoro cross-channel per automatizzare le campagne multi-canale e multi-wave; email integrata, per ridurre la dipendenza dai costosi ESP; reporting e analytics per comprendere il comportamento dei clienti e le prestazioni della campagna.

Oltre a tutto questo, Adobe Campaign v8 sarà disponibile come Managed Cloud Service, per offrire alle aziende una soluzione di gestione delle campagne di marketing cross-channel più agile, sicura e scalabile con un basso costo totale di proprietà.