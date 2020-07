Acronis acquisisce DeviceLock e abilita la cyber sicurezza

Acronis ha annunciato l’acquisizione di DeviceLock, fornitore di software di controllo delle porte/dei dispositivi endpoint per la prevenzione delle perdite di dati.

L’accordo prevede che DeviceLock diventi una società interamente controllata da Acronis.

DeviceLock può contare su una clientela globale nei settori più disparati, come quello bancario e finanziario, medico-farmaceutico, governativo e della difesa, industriale e del retail: 4 milioni di computer in oltre 5.000 aziende e istituzioni.

La tecnologia DLP di DeviceLock è studiata per bloccare le perdite di dati alla fonte, visto che quasi i due terzi degli incidenti gravi di questo tipo sono provocati da dipendenti, collaboratori esterni o visitatori – sia a causa di errori involontari che con intento doloso.

Le soluzioni DeviceLock offrono protezione da questa grave minaccia interna per i dati di maggior valore. Con l’acquisizione di queste nuove funzionalità, Acronis farà un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di fornire a ogni azienda una cyber protection di qualità superiore.

Acronis integrerà la tecnologia DeviceLock in Acronis Cyber Platform, rendendo disponibili nuovi servizi tramite il portale delle soluzioni Acronis Cyber Cloud. Allo stesso tempo, Acronis continuerà a lavorare su nuove versioni di DeviceLock DLP mantenendo il supporto tecnico completo.

Oltre alla suite completa di funzioni DLP di DeviceLock, Acronis proporrà a clienti e partner una soluzione per prevenire le perdite di dati da portatili e desktop Windows e Mac e da sessioni e applicazioni Windows virtualizzate, garantendo salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS, i cinque vettori della Cyber Protection) a tutti i dati, le applicazioni e i sistemi.

Acronis è consapevole del valore rappresentato dall’offerta dei servizi DeviceLock alla sua comunità di 50.000 partner del canale IT, che consentirà a MSP e a service provider di gestire meglio le esigenze di protezione dati dei clienti.

La capacità di Acronis di soddisfare i requisiti di deployment delle infrastrutture in termini di sede, budget e scenario d’uso garantisce il massimo del controllo e della flessibilità per fornire servizi di cyber protection con Acronis Cyber Protect. Acronis intende continuare a migliorare le sue offerte di cyber protection e ad aggiungere le funzionalità richieste da partner e clienti.