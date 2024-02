Adobe porta l’intelligenza artificiale conversazionale nei PDF con il nuovo AI Assistant in Reader e Acrobat

Adobe ha presentato AI Assistant in versione beta, un nuovo motore conversazionale alimentato da IA generativa in Reader e Acrobat.

Profondamente integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat, AI Assistant genera istantaneamente riassunti e insight da documenti lunghi, risponde a domande e formatta le informazioni per la condivisione in email, rapporti e presentazioni. AI Assistant sta portando l’IA generativa alle masse, afferma Adobe, sbloccando nuovo valore dalle informazioni contenute nei circa 3 trilioni di PDF nel mondo.

AI Assistant sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico dietro Acrobat Liquid Mode, la tecnologia che supporta esperienze di lettura responsive per i PDF su dispositivi mobili. Questi modelli proprietari forniscono una comprensione approfondita della struttura e del contenuto dei PDF, migliorando la qualità e la affidabilità nell’output di AI Assistant.

“L’IA generativa offre la promessa di esperienze documentali più intelligenti trasformando le informazioni all’interno dei PDF in conoscenze azionabili e contenuti dall’aspetto professionale“, ha dichiarato Abhigyan Modi, vicepresidente senior, Document Cloud. “Il PDF è lo standard de facto per i documenti più importanti del mondo e le capacità introdotte oggi sono solo l’inizio del valore che AI Assistant offrirà attraverso le applicazioni e i servizi di Reader e Acrobat“.

Ottenere subito nuovo valore dai documenti PDF

I clienti di Acrobat Individual, Pro e Teams e chi usa le trial di Acrobat Pro possono utilizzare la versione beta di AI Assistant per lavorare in modo più produttivo oggi, con funzionalità che arriveranno in Reader nei prossimi giorni e settimane. Non sono necessarie implementazioni complesse, sottolinea Adobe. Basta aprire Reader o Acrobat e iniziare a lavorare con le nuove funzionalità, tra cui:

AI Assistant : AI Assistant consiglia domande basate sul contenuto di un PDF e risponde alle domande su ciò che è nel documento, il tutto attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva.

: AI Assistant consiglia domande basate sul contenuto di un PDF e risponde alle domande su ciò che è nel documento, il tutto attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva. Riassunto generativo : per ottenere una rapida comprensione del contenuto all’interno di documenti lunghi con delle brevi panoramiche in formati facili da leggere.

: per ottenere una rapida comprensione del contenuto all’interno di documenti lunghi con delle brevi panoramiche in formati facili da leggere. Citazioni intelligenti : il motore di attribuzione personalizzato di Adobe e l’IA proprietaria generano citazioni in modo che i clienti possano facilmente verificare la fonte delle risposte di AI Assistant.

: il motore di attribuzione personalizzato di Adobe e l’IA proprietaria generano citazioni in modo che i clienti possano facilmente verificare la fonte delle risposte di AI Assistant. Navigazione facile : i link cliccabili aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno nei documenti lunghi in modo da poter concentrare il proprio tempo nell’esplorare e mettere in atto sulla base delle informazioni più importanti.

: i link cliccabili aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno nei documenti lunghi in modo da poter concentrare il proprio tempo nell’esplorare e mettere in atto sulla base delle informazioni più importanti. Output formattato : è possibile chiedere ad AI Assistant di consolidare e formattare le informazioni nei punti salienti principali, nel testo per le email, le presentazioni, i report e altro ancora. Un pulsante “copia” rende facile tagliare, incollare e condividere.

: è possibile chiedere ad AI Assistant di nei punti salienti principali, nel testo per le email, le presentazioni, i report e altro ancora. Un pulsante “copia” rende facile tagliare, incollare e condividere. Rispetto per i dati dei clienti : le funzionalità di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto del documento del cliente viene memorizzato o utilizzato per addestrare AI Assistant senza il suo consenso.

: le funzionalità di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto del documento del cliente viene memorizzato o utilizzato per addestrare AI Assistant senza il suo consenso. Oltre il PDF: i clienti possono utilizzare AI Assistant con tutti i tipi di formati documentali (Word, PowerPoint, trascrizioni di riunioni, ecc.).

Innovazione di uno standard globale

Il PDF – sottolinea Adobe – è dove individui e organizzazioni conservano le informazioni più importanti. Trent’anni dopo che Adobe ha inventato il PDF, Acrobat rimane lo standard per la lettura, la modifica e la trasformazione dei PDF. E Acrobat è ovunque: su desktop, sul web, su dispositivi mobili, come applicazione stand-alone e incorporato nei principali browser e app per la produttività come quelli di Microsoft e Google.

AI Assistant in Reader e Acrobat ha delle protezioni in atto, spiega Adobe, in modo che tutti i clienti, dalle persone fisiche alle grandi imprese, possano utilizzare le funzionalità con fiducia. La sicurezza aziendale e la governance delle informazioni sono disponibili per i grandi clienti business. AI Assistant è sviluppato in linea con i processi di etica dell’IA di Adobe. Con AI Assistant in Reader e Acrobat, Adobe adotta un approccio agnostico rispetto agli LLM, selezionando tecnologie leader nel settore che affrontano una gamma di casi d’uso dei clienti. Adobe vieta agli LLM di terze parti di addestrarsi sui dati dei clienti di Adobe. L’intenzione di Adobe è quella di proporre un’AI generativa sicura e responsabile nei documenti digitali.

Produttività per tutti, con Adobe Reader e Acrobat

AI Assistant in Reader e Acrobat trasforma documenti lunghi e informazioni sovrabbondanti in insight utili e contenuti facilmente comprensibili e azionabili. I project manager possono ora esaminare, riassumere e distribuire in pochi secondi i momenti salienti delle riunioni. I team di vendita possono personalizzare le presentazioni e rispondere alle richieste dei clienti in pochi minuti. Gli studenti possono abbreviare il tempo trascorso nella ricerca e dedicare più tempo all’analisi e agli insight. I team di social media e marketing possono rapidamente individuare le tendenze e i problemi principali nelle aggiornamenti giornalieri per gli interessati.

AI Assistant semplifica il tempo necessario per comporre una email o esaminare un contratto di qualsiasi tipo, fornendo produttività ai knowledge worker e ai consumatori ovunque.

Il futuro delle esperienze documentali intelligenti

L’annuncio di oggi – afferma la società di San Jose – segna l’inizio della visione di Adobe di sfruttare l’IA generativa per ridefinire il valore dei documenti digitali. Adobe si è data una roadmap profonda e ricca per le capacità di AI Assistant:

Insight attraverso multipli documenti e tipi di documenti : AI Assistant funzionerà attraverso documenti multipli, tipi di documenti e fonti, mettendo istantaneamente in evidenza le informazioni più importanti da qualsiasi sorgente.

: AI Assistant funzionerà attraverso documenti multipli, tipi di documenti e fonti, mettendo istantaneamente in evidenza le informazioni più importanti da qualsiasi sorgente. Creazione, modifica e formattazione guidate dall’IA : L’anno scorso, i clienti hanno modificato miliardi di documenti in Acrobat, sottolinea Adobe. AI Assistant renderà semplice generare rapidamente bozze preliminari e aiuterà nella correzione di bozze, cambiando istantaneamente stile e tono, comprimendo la lunghezza del testo e suggerendo design e layout del contenuto.

: L’anno scorso, i clienti hanno modificato miliardi di documenti in Acrobat, sottolinea Adobe. AI Assistant renderà semplice generare rapidamente bozze preliminari e aiuterà nella correzione di bozze, cambiando istantaneamente stile e tono, comprimendo la lunghezza del testo e suggerendo design e layout del contenuto. Creazione intelligente: Le funzionalità chiave di Firefly, la famiglia di modelli generativi creativi di Adobe, e Adobe Express renderanno semplice per chiunque rendere i propri documenti più creativi, professionali e personali.Elevare la collaborazione sui documenti con recensioni supportate dall’IA: La collaborazione digitale è il modo in cui il lavoro passa dalla bozza al completamento. E con un aumento del 75% anno dopo anno nel numero di documenti condivisi, più collaborazione sta avvenendo in Acrobat che mai. L’IA generativa renderà il processo semplice, analizzando feedback e commenti, suggerendo modifiche e anche evidenziando e aiutando a risolvere feedback contrastanti.

Prezzi e disponibilità

I clienti di Reader e Acrobat avranno accesso alla gamma completa di funzionalità di AI Assistant attraverso un nuovo piano di abbonamento aggiuntivo quando AI Assistant sarà fuori dalla versione beta.

Fino ad allora, le nuove funzionalità di AI Assistant sono disponibili in versione beta per i piani di abbonamento di Acrobat Standard e Pro Individual e Teams su desktop e web in inglese, con funzionalità che arriveranno ai clienti di Reader desktop in inglese nelle prossime settimane, il tutto senza costi aggiuntivi. Altre lingue seguiranno, ha reso noto Adobe, che però non ha specificato i tempi. Una beta privata è disponibile per i clienti enterprise.