L’Account-Based Marketing (ABM), mette in evidenza Adobe, è diventato uno strumento fondamentale dell’odierno marketing B2B e, per avere successo, deve coesistere e potenziare le strategie tradizionali esistenti, basate sui lead.

Ma passare a una strategia imperniata su Account-Based Marketing è più facile a dirsi che a farsi, prosegue l’azienda di San Jose, e molti marketer ammettono di sentirla come una sfida e di essere intimiditi dal processo, non sapendo bene come e da dove iniziare.

In questo Adobe, con la sua esperienza di mettere a disposizione di utenti e aziende strumenti semplici da approcciare che celano tecnologie e processi complessi, ha visto un campo per il quale poter creare un’offerta specifica, nell’ambito della sua piattaforma di soluzioni per il marketing, l’analisi, la pubblicità e l’e-commerce: Adobe Experience Cloud.

ABM Essentials (Account-Based Marketing Essentials) è la soluzione di Marketo Engage, parte di Adobe Experience Cloud (Marketo, lo ricordiamo, è da circa un anno una società di proprietà di Adobe), progettata per l’appunto per aiutare i team di marketing e vendite nell’avviare le loro iniziative di Account-Based Marketing.

La soluzione ABM Essentials combina le potenzialità di Account-Based Marketing e di Customer Experience Management (CXM), sottolinea Adobe, per mettere le persone e le esperienze al centro delle strategie di marketing B2B, al fine di creare Account-Based Experience (ABX).

Per supportare i marketer nel lanciare strategie ABX più complete ed efficaci, in maniera ancora più rapida, Adobe ha annunciato due nuove funzionalità in Marketo Engage che consentono ai team di marketing di offrire le esperienze personalizzate che i loro acquirenti richiedono sui punti di contatto.

All'inizio del prossimo anno, ha comunicato Adobe, l’Account Profiling di Marketo Engage utilizzerà modelli basati sull'intelligenza artificiale per ricercare oltre 25 milioni di aziende e oltre 500 milioni di data-point, al fine di suggerire in modo proattivo nuovi account che meritano di essere considerati account target. Con la funzionalità di Account Profiling così potenziata, l’intelligenza artificiale potrà assistere il marketer nello scoprire nuovi account in modo più veloce e più facile.

La seconda novità riguarda LinkedIn. Un social network come LinkedIn, sottolinea ancora Adobe, è un canale ideale per individuare e targetizzare i professionisti B2B. Ma anche quando gli esperti di marketing conoscono gli account giusti da seguire, non è facile identificare i contatti esatti all'interno di tali account.

Per questo motivo Adobe ha ora ampliato l'integrazione con LinkedIn, annunciata alla conferenza Summit 2019 di quest'anno. Grazie a questa integrazione e alle funzionalità di Marketo Engage e di LinkedIn, i marketer possono ora connettersi ai contatti giusti tramite il più diffuso social network professionale.

Questa funzionalità è da subito disponibile a livello globale per tutti i clienti di ABM Essentials ed è complementare alle integrazioni esistenti di Marketo Engage LinkedIn: ciò offre ai marketer la possibilità di inviare un elenco sia di lead che di account a LinkedIn da Marketo Engage, per il targeting degli annunci personalizzato.

Maggiori informazioni su ABM Essentials sono disponibili sul sito di Marketo Engage.