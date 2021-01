Accenture e Salesforce collaborano per il business sostenibile

Accenture e Salesforce consolidano la partnership per aiutare le aziende a integrare la sostenibilità nei loro modelli di business con lo scopo di soddisfare le crescenti aspettative dei clienti e degli stakeholder e sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).

La combinazione dei Sustainability Services di Accenture con Salesforce Sustainability Cloud e Customer 360 consentirà, per la prima volta, al Top Management di avere visibilità dei dati ambientali, sociali e di governance (ESG), sia storici che in real time. Le aziende infatti saranno in grado di monitorare, misurare e gestire con maggiore efficacia una serie di iniziative per la sostenibilità, tra cui la produzione di reportistica sull’utilizzo di CO2, il supporto nel coinvolgimento dei clienti, la creazione di esperienze positive per i consumatori, il rispetto dei requisiti normativi e lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Salesforce Sustainability Cloud, basato su Customer 360, si pone come una piattaforma affidabile in grado di offrire ai clienti una visione a 360 gradi del proprio impatto ambientale, così da aiutarli a misurare e gestire la loro impronta di CO2 e riportare in modo trasparente i dati climatici agli investitori. Accenture aiuterà a integrare Salesforce Sustainability Cloud nelle strategie di business, nei modelli operativi, nelle tecnologie e nei processi e sistemi con requisiti specifici del settore e svilupperà approfondimenti sulla sostenibilità che si adatteranno alle organizzazioni e ai loro ecosistemi. Entro la fine dell’anno, Accenture e Salesforce amplieranno la piattaforma e i servizi per monitorare e analizzare parametri ESG più ampi, dalla gestione dell’acqua e dei rifiuti alla diversità e inclusione.

La sostenibilità è diventata un imperativo per le imprese: i consumatori si aspettano sempre più che esse assumano un ruolo di leadership nell’intraprendere azioni tangibili per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che includono l’uguaglianza di genere, la lotta alla povertà e al cambiamento climatico. Secondo una recente ricerca di Accenture, le aziende che sfruttano la combinazione di sostenibilità e tecnologia hanno una probabilità 2,5 volte maggiore di essere in futuro tra le aziende con le migliori performance.

Accenture e Salesforce hanno entrambe relazioni significative con il World Economic Forum e impegni a lungo termine per il progresso degli SDG, fornendo a ciascuno dei partner una profonda comprensione di come guidare contemporaneamente la crescita del business e il valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti e gli stakeholder.