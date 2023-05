Appian: nuovo Partner Program per supportare la crescita e il successo dei clienti

Appian ha annunciato, in occasione di Appian World 2023, il lancio di un nuovo Partner Program volto a sostenerne la crescita e la differenziazione sul mercato, con l’obiettivo di aiutare i clienti comuni a raggiungere il successo. Le novità comprendono una nuova struttura, un accesso migliorato e facilitato alla formazione ma anche premi e incentivi finanziari.

Con l’incertezza del quadro macroeconomico che si prospetta, i clienti hanno bisogno di casi aziendali solidi, con un chiaro ROI e velocità di commercializzazione. Questa nuova strategia guidata dai partner rafforza la posizione di Appian come fornitore di riferimento per l’automazione dei processi end-to-end. I clienti, che avranno un ancor migliore accesso alla proposta di valore unica di Appian, ne beneficeranno pienamente, potendo disporre di una piattaforma unificata per progettare, automatizzare e ottimizzare i processi più complessi, sottolinea l’azienda.

“Il 2023 è l’anno in cui Appian diventerà partner-driven. Il nostro obiettivo principale è l’incremento delle vendite attraverso i partner e le alleanze: crediamo fermamente che quando si lavora insieme in una partnership concreta, incentrata sul superamento delle aspettative dei clienti, si possa offrire ai clienti un’esperienza straordinaria”, ha commentato Chris Jones, Chief Revenue Officer di Appian.

Mark Dillon, Senior Vice President, Global Partner Organization di Appian, ha commentato: “Si tratta fondamentalmente di una questione di attenzione e di struttura, di premi e di incentivi per il raggiungimento di determinati traguardi. Abbiamo ridisegnato il programma in modo da allinearlo sia alle strategie go-to-market dei nostri partner sia ai settori in cui sono specializzati. L’allineamento delle risorse e delle capacità collettive a sostegno della nostra nuova struttura favorirà una collaborazione significativa, aiutandoci a fornire insieme soluzioni di livello globale per i nostri clienti”.

Il nuovo Partner Program di Appian include:

Maggiore attenzione alla creazione di valore : incoraggiando la co-innovazione e l’agilità, Appian apporta maggior valore ai clienti e fornisce le soluzioni per vincere ogni singola sfida che essi devono affrontare, in tempi rapidi.

: incoraggiando la co-innovazione e l’agilità, Appian apporta maggior valore ai clienti e fornisce le soluzioni per vincere ogni singola sfida che essi devono affrontare, in tempi rapidi. Nuovi incentivi per favorire la crescita dei partner : con livelli di coinvolgimento e performance ancora più elevati, i partner potranno beneficiare di maggiori incentivi finanziari, premi e sconti. Appian ha aumentato le opportunità di lead-generation e i fondi di marketing per favorire le strategie di go-to-market reciproche.

: con livelli di coinvolgimento e performance ancora più elevati, i partner potranno beneficiare di maggiori incentivi finanziari, premi e sconti. Appian ha aumentato le opportunità di lead-generation e i fondi di marketing per favorire le strategie di go-to-market reciproche. Percorsi migliorati di formazione e supporto alla creazione di valore : il tasso di fidelizzazione dei clienti di Appian, pari al 99%, deriva dall’impegno per creare valore, sottolinea l’azienda. I team di consulenza alle vendite e di customer success operano di concerto per supportare i partner nell’offrire esperienze eccezionali ai clienti attraverso attività di abilitazione, strumenti e risorse di nuova concezione. L’azienda ha arricchito la libreria di corsi online e creato nuovi contenuti interattivi sviluppati da esperti in materia per garantire che i suoi partner siano sempre aggiornati sulle ultime funzionalità e best practice di Appian.

: il tasso di fidelizzazione dei clienti di Appian, pari al 99%, deriva dall’impegno per creare valore, sottolinea l’azienda. I team di consulenza alle vendite e di customer success operano di concerto per supportare i partner nell’offrire esperienze eccezionali ai clienti attraverso attività di abilitazione, strumenti e risorse di nuova concezione. L’azienda ha arricchito la libreria di corsi online e creato nuovi contenuti interattivi sviluppati da esperti in materia per garantire che i suoi partner siano sempre aggiornati sulle ultime funzionalità e di Appian. Partner experience: i clienti di Appian possono individuare la risorsa partner perfetta per le loro esigenze aziendali attraverso la Partner Directory, e quindi contattare direttamente il prescelto per iniziare la conversazione. La visibilità è rafforzata dalla presenza della voce “Partner” nella barra di navigazione superiore della homepage di Appian. Anche la Appian Partner Community è stata migliorata per garantire che i dell’azienda partner possano accedere facilmente ad approfondimenti, risorse e strumenti esclusivi.

Dichiarazioni dei partner

Neges Cherukupalli, Senior Vice President & Sales Head FSI di Infosys: “Qualsiasi trasformazione inizia con la fiducia e il lavoro di squadra. Infosys è partner di Appian da molto tempo e siamo molto felici di continuare a sviluppare questa collaborazione di successo, con la certezza che ci sia sempre allineamento e responsabilità da entrambe le parti”.

David Houser, Managing Partner di Bits in Glass: “Il nostro rapporto con Appian risale a 14 anni fa e da allora abbiamo constatato che, ogni anno, trimestre dopo trimestre, la piattaforma migliora con nuove funzionalità come Portals, data fabric, i miglioramenti nel design delle applicazioni e nell’esperienza utente. Apprezziamo l’impegno verso l’eccellenza del prodotto e l’innovazione che è un tratto distintivo di Appian nel mercato”.

Joe Kennedy, FS Technology Leader di PWC: “Se si considerano le dimensioni e la portata di ciò che facciamo, ci occupiamo di progetti incentrati sulla fiducia e ci assicuriamo di fare le cose giuste per i nostri clienti. I nostri clienti hanno bisogno di risolvere immediatamente i problemi che sono direttamente correlati al loro business e Appian ci permette di farlo! Con Appian non stiamo affrontando una capacità, ma stiamo affrontando questioni di business specifiche che caratterizzano settori specifici”.

Gli Appian Partner Award

Appian ha annunciato anche i vincitori dei Partner Award 2023, sempre in occasione della conferenza globale Appian World a San Diego. I vincitori di quest’anno hanno dimostrato la capacità di creare soluzioni aziendali innovative e d’impatto sulla piattaforma Appian per l’automazione dei processi end-to-end, superando le aspettative dei clienti e mantenendo un livello di eccellenza nella fornitura dei servizi.

“Siamo entusiasti di premiare i nostri partner, che hanno dimostrato il loro impegno nel promuovere l’innovazione, offrendo anche un valore senza pari ai nostri clienti. Gli Appian Partner Award celebrano gli ottimi risultati dei nostri partner e siamo orgogliosi di avere una così forte comunità globale di professionisti di talento”, ha dichiarato Mark Dillon, Senior Vice President della Global Partners Organization di Appian.

Partner Impact and Excellence Awards

Transformation Award per risultati strategici di business: KPMG

KPMG LLP è stata premiata con il più importante Appian Partner Award per gli eccellenti risultati ottenuti nella realizzazione di programmi strategici sulla piattaforma Appian Low-Code. Lo scorso anno KPMG ha dato il via a diversi programmi di trasformazione dei clienti a livello globale, fornendo soluzioni d’impatto per migliorare l’esperienza dei clienti, la trasparenza, l’efficienza e la conformità. KPMG continua a essere leader con il maggior numero di lead developer certificati a livello globale.

Growth Award Appian Practice: RSM

RSM US LLP, fornitore leader di servizi di revisione contabile, fiscali e di consulenza per le medie imprese, ha ricevuto il Growth Award come riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti nell’allineamento, nello sviluppo e nella crescita della sua Practice Appian. In qualità di consulente di fiducia, RSM US LLP guida i propri clienti nel complesso ambiente aziendale odierno mostrando loro “The Power of Being Understood”, incontrando i clienti ovunque si trovino e creando i team più adatti ad accelerare il conseguimento degli obiettivi delle organizzazioni. La dedizione nel fornire soluzioni innovative e un servizio eccezionale ai clienti è stata determinante per lo sviluppo della Appian Practice di RSM US LLP, con una crescita del valore contrattuale annuale (ACV) del 400% e il raddoppio del numero di sviluppatori Appian certificati in un anno.

Innovation Award per una soluzione di impatto: Accenture

Accenture ha ricevuto il prestigioso Appian Innovation Award per l’eccezionale lavoro svolto nella creazione di una “fabbrica dell’innovazione” in collaborazione con Appian, che si concentra sulla creazione di applicazioni specifiche e sulla realizzazione di soluzioni di nuova generazione e uniche nel loro genere per i clienti. Nell’ultimo anno, Accenture ha sviluppato più di 10 soluzioni specifiche di settore, tra cui applicazioni per le procedure di laboratorio in ambito farmaceutico, la gestione degli asset, l’onboarding istituzionale, l’automazione delle richieste di risarcimento al dettaglio e l’elaborazione e rielaborazione intelligente dei documenti. Accenture è nota per la sua capacità di progettare, sviluppare e distribuire rapidamente soluzioni di livello enterprise su Appian che automatizzano i processi, migliorano l’esperienza degli utenti e aumentano l’efficienza dei clienti.

Delivery Award per la velocità e l’eccellenza del progetto: Ernst & Young (EY)

EY ha dimostrato un’eccezionale capacità di sfruttare la piattaforma Appian per un delivery rapido e di alta qualità che supera costantemente le aspettative dei clienti. In soli sei mesi, il team Appian di EY ha creato un nuovo ecosistema Appian presso un grande gestore patrimoniale e ha progettato e implementato un framework per la gestione del ciclo di vita dei fondi utilizzando una metodologia agile. Il framework utilizza una struttura di modelli e casi, consentendo agli utenti aziendali di definire i propri flussi di lavoro senza dover passare attraverso un intero ciclo di sviluppo. Fund Management LifeCycle, la prima implementazione che ha utilizzato questo framework, ha sostituito i flussi di lavoro manuali e le e-mail, consentendo agli utenti di tenere facilmente traccia di tutte le informazioni e delle attività in attesa di azione in un unico sistema centralizzato. Il framework è costruito in modo da essere sufficientemente flessibile da consentire un utilizzo per altri flussi di lavoro, riducendo il time-to-market per qualsiasi applicazione futura.

Value Award per il successo dei clienti: WNS-Vuram

WNS-Vurum, partner globale dalla consolidata reputazione e impegnato nel facilitare il successo dei clienti, offre da oltre un decennio soluzioni innovative e mission-critical garantendo risultati di business eccellenti in tutti i settori. Questo premio riconosce gli straordinari risultati ottenuti da WNS-Vurum nell’applicazione delle best practice e delle metodologie Appian nel servizio clienti, nel delivery dei progetti e nell’assistenza continua per garantire ai clienti la fornitura di servizi di alto valore.

Channel Sales and Technology Partner Award

Channel Sales Partner dell’anno: Ignyte Group

Nominata da Forbes tra le “Best Management Consulting Firms” del 2023, Ignyte Group è stata premiata come Channel Sales Partner dell’anno per aver raggiunto il più alto ACV netto di nuovi contratti di rivendita e di sourcing in Nord America. Con sede a Washington, Ignyte ha aiutato diverse organizzazioni commerciali strategiche e le principali agenzie federali sanitarie e civili degli Stati Uniti a modernizzare con successo i processi aziendali mission-critical sulla piattaforma Appian.

Technology Partner dell’anno: Guidewire

Guidewire è stata nominata Partner tecnologico dell’anno in qualità di partner strategico globale e per aver fornito opportunità innovative in grado di espandere le funzionalità della piattaforma Appian. In meno di un anno, Guidewire è diventato uno dei partner tecnologici più preziosi per Appian, investendo tempo e risorse per supportare l’integrazione tecnologica e gli sforzi di go-to-market. L’offerta congiunta combina la velocità e l’agilità della piattaforma Appian con la piattaforma assicurativa leader di mercato di Guidewire, così da generare un valore significativo per i clienti.