5G e Wi-Fi 6E in un hotspot: Netgear lancia il Nighthawk M6 Pro

Netgear ha alzato ancora una volta l’asticella supportando la nuova banda a 6GHz per i dispositivi client sui suoi router hotspot mobile Nighthawk M6 Pro:: Il router hotspot M6 Pro 5G WiFi 6E (MR6450) supporta Internet 5G fino a 6Gbps e velocità WiFi fino a 3,6Gbps.

L’evoluzione del lavoro e dello stile di vita ha fatto crescere l’esigenza di una connettività Internet sempre attiva, sicura e ad alta velocità per più dispositivi connessi ovunque. In viaggio, per lavoro o per piacere, con mezzi di trasporto commerciali, in auto o in camper, la connessione WiFi su cui puoi contare è un must. Il WiFi pubblico, per quanto comodo, non è sicuro e non vale la pena utilizzarlo mettendo a repentaglio una transazione commerciale o un trasferimento bancario personale. L’M6 Pro fornisce una connessione WiFi portatile e sicura con firewall integrato per un massimo di 32 dispositivi in qualsiasi luogo con una copertura della rete mobile. Chi viaggia e/o lavora in mobilità può godere di streaming video ininterrotto, chiamate Zoom, giochi online, aggiornamenti dai social media e upload/download di file di grandi dimensioni, il tutto senza rischi di intrusione. Inoltre, il supporto al roaming mondiale consente di rimanere connessi ovunque si trovino.

Ideale anche per l’uso in casa o in vacanza, l’M6 Pro può aumentare la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati con la modalità In-Home Performance, semplicemente rimuovendo la batteria e utilizzando l’adattatore di alimentazione. Nelle case più grandi, l’hotspot può essere utilizzato insieme a un router WiFi esistente collegandolo alla porta Ethernet da 2,5 Gbps. Per i luoghi in cui il segnale cellulare è più debole, le antenne esterne (vendute separatamente) possono aumentare la ricezione 5G se collegate alle porte dell’antenna dell’M6 Pro. La porta USB-C integrata può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi o come connessione cablata ultraveloce, fino a 5Gbps, a un computer o a un portatile.

Il Nighthawk M6 Pro combina la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX65 con la decennale esperienza di Netgear nella tecnologia di rete per offrire prestazioni di alto livello con velocità rivoluzionarie. È dotato di una batteria a lunga durata che consente di lavorare o giocare fino a 13 ore con una sola carica. L’hotspot è sbloccato e funziona con le schede SIM dei principali operatori di rete 5G/4G.

“Indipendentemente dal luogo in cui ci si reca, che si tratti di un rapido viaggio di lavoro, di una vacanza prolungata o di entrambe le cose, la convenienza e la tranquillità di avere una rete potente, sicura e personale in tasca non possono essere sopravvalutate”, ha dichiarato David Henry, presidente e direttore generale di Connected Home Products and Services di Netgear. “L’M6 Pro combina le più recenti tecnologie WiFi 6E e 5G in un fattore di forma piccolo ed elegante per un WiFi mobile sicuro e rivoluzionario e velocità ultraveloci. Si tratta di un’impresa ingegneristica complessa che solo Netgear poteva realizzare”.

Netgear Nighthawk M6 Pro, le specifiche tecniche

Prestazioni 5G di livello superiore: Internet 5G forte, affidabile e sicuro con velocità fino a 6Gbps. Perfetto per lavorare e giocare mentre si viaggia.

Internet 5G forte, affidabile e sicuro con velocità fino a 6Gbps. Perfetto per lavorare e giocare mentre si viaggia. Velocità WiFi ultraveloce con WiFi 6E: velocità WiFi fino a 3,6 Gbps per un massimo di 32 dispositivi per download, giochi e streaming veloci.

velocità WiFi fino a 3,6 Gbps per un massimo di 32 dispositivi per download, giochi e streaming veloci. Alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon SDX65: Il modem avanzato di Qualcomm supporta la banda Sub-6 del 5G, offrendo un arsenale di tecnologie e un’estrema efficienza energetica.

Il modem avanzato di Qualcomm supporta la banda Sub-6 del 5G, offrendo un arsenale di tecnologie e un’estrema efficienza energetica. Interfaccia touch screen intuitiva : Impostare, gestire, condividere e monitorare il WiFi è facile grazie al touch screen LCD da 2,8″.

: Impostare, gestire, condividere e monitorare il WiFi è facile grazie al touch screen LCD da 2,8″. Rete sicura e affidabile: Risparmia i dati mobili ed evita i pericoli della connessione diretta al WiFi pubblico. Il Nighthawk M6 è dotato di un firewall incorporato per una connessione WiFi privata e di una password di sicurezza aggiuntiva per l’interfaccia Web e il display LCD.

Risparmia i dati mobili ed evita i pericoli della connessione diretta al WiFi pubblico. Il Nighthawk M6 è dotato di un firewall incorporato per una connessione WiFi privata e di una password di sicurezza aggiuntiva per l’interfaccia Web e il display LCD. Potenziale sblocco: Accetta schede nano SIM dei principali operatori di rete 5G/4G.

Accetta schede nano SIM dei principali operatori di rete 5G/4G. Modalità In-Home Performance: Aumenta la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati a casa. È sufficiente rimuovere la batteria e utilizzare l’adattatore di alimentazione.

Aumenta la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati a casa. È sufficiente rimuovere la batteria e utilizzare l’adattatore di alimentazione. Porta USB-C: Carica un dispositivo o accedi a una connessione cablata ultraveloce fino a 5Gbps.

Carica un dispositivo o accedi a una connessione cablata ultraveloce fino a 5Gbps. Accessori mobili: Aumentate la vostra ricezione cellulare 5G collegando antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili.

Aumentate la vostra ricezione cellulare 5G collegando antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili. Potente batteria da 5040 mAh: per rimanere connessi più a lungo. La batteria dura fino a 13 ore con una singola carica.

per rimanere connessi più a lungo. La batteria dura fino a 13 ore con una singola carica. Supporto HPUE: Consente una migliore portata del 5G. Rileva il segnale 5G ai margini esterni delle aree di copertura 5G, anche dove altri dispositivi non possono farlo.

L’M6 Pro è facile nella configurazione e nell’utilizzo e il suo design compatto lo rende pratico da portare ovunque sia necessaria una connessione wireless. È dotato di un touch screen a colori intuitivo per monitorare comodamente l’utilizzo dei dati, visualizzare e modificare il nome/password WiFi, controllare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni di rete.

Disponibilità

Il router mobile M6 Pro (MR6450) è disponibile sullo store ufficiale di Netgear, al prezzo di listino di 999,99 euro