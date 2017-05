Il futuro è dell’unified commerce

Nel 2017 il mercato italiano dell'e commerce varrà 23,1 miliardi di euro, contro i 19,9 del 2016. Il 16% in più, per comporre una cifra che vale il 5,6% della spesa totale retail.

Quest'anno gli acquisti digitali in campo B2C per la prima volta suggelleranno la parità fra prodotti e servizi, con scontrino medio, rispettivamente, di 80 e 230 euro, pagati prevalentemente con carta di credito e Paypal.

Molti di questi euro sono spesi in turismo, poi in prodotti tecnologici, , abbigliamento, assicurazioni e food. Proprio il food e grocery è il settore con il più alto tasso di crescita: 37%.

Un terzo degli acquisti viene effettuato è da mobile, prevalentemente da smartphone.

20 operatori fanno i tre quarti del mercato, in gran parte aggregatori.

Sono i dati, provenienti da un confronto diretto con 350 merchant, presentati da Riccardo Mangiaracina dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano e presentati al Netcomm Forum di Milano.

Ecommerce e futuro del negozio fisico

Nell'introdurre il Forum, il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, ha coniato il termine di Unified commerce.

«In futuro - ha detto - non parleremo più di commercio elettronico ma solamente di commercio. Oggi abbiamo un miliardo e mezzo di persone che comprano online e che stanno guidando il cambiamento». Fine del negozio fisico, allora? No: «Il mondo fisico ha e avrà un ruolo importante. C'è da considerare che il retail sta cambiando pelle».

Siamo nel paradigma del retail always connected, «il processo di acquisto è diffuso nel tempo e nello spazio. Lo shopping non è un atto, ma un processo», ha chiarito Liscia. E sta svanendo quel mondo a silos che differenziava fra B2B o B2C.

In Italia esiste ormai il compratore familiare, multidevice.

Chi compra con tre strumenti (smartphone, laptop e tablet) non solo ha una frequenza di acquisto maggiore, ma è anche multicanale e compra di più offline.

Da noi ci sono 22mila punti venrtita attivi con servizi ecommerce, fra ritiro di acquisto online e abilitati al reso.

Nuovi modelli per l'unified commerce

Il digitale sta aprendo nuovi scenari di filiera e nuovi modelli di business, con la disintermediazione. Li indica Liscia

Il primo è quello che passa dall'e-retail alla piattaforma. «Proprio come fa Zalando, a cui interessa diventare a tech company». Secondo modello: da banca a retailer. «China Construction Bank ha capiito che Alibaba disintermedia la funzione bancaria e sfrutta la penetrazione sul mercato per mettersi a vendere beni». Terzo modello: da quartiere dello shopping a marketplace, come avviene ad Amsterdam, 9straatjesonline, che fa proseguire l'acquisto iniziato sul luogo fisico, anche dopo. Quarto modello, social ecommerce. Houzz intermedia prodotti verso gli architetti e li vende.

Il retailer che investe sui dati cresce del 50% in più

Per Lisca sono cinque gli elementi chiave per competere nel commercio digitale.

Primo: le imprese devono orientare, online e offline.

Secondo: la selezione. Bisogna aiutare il consumatore nelle scelte.

Terzo: i pagamenti, sempre, dovunque e in modo istantaneo.

Quarto: la logistica. Garantire velocità di consegna, senza problemi.

Quinto: fare customer care più che customer service.

Tutto questo avviene se le imprese capiscono i dati e padroneggiano le tecnologie per farlo.

Chi investe di più in IT, sui dati, fa fatturato, margine e utile superiori del 50% a chi non lo fa.

Nel nuovo paradigma economico, insomma, le tecnologie e le piattaforme sono i fattori critici di successo. Il rapporto azienda cliente è cambiato, dalla mass production alla mass customization. Industria 4.0 permette di farlo.

I retailer non devono più imporre il loro ambiente al consumatore, ma aiutare i clienti nelle scelte con gli strumenti adeguati.