Torna Canale 5 su Sky e porta in dote il calcio della Nations League

La notizia era nell'aria sin dallo scorso marzo, dalla firma dell’accordo tra Mediaset e Sky per la condivisione di alcuni canali. Però Pier Silvio Berlusconi alla domanda "torneranno Rete 4, Italia 1 e Canale 5 su Sky?" non aveva mai risposto sì. Ma non aveva mai nemmeno categoricamente negato la possibilità. Ora invece arriva conferma che i tre canali torneranno su Sky. Anzi, Canale 5 su Sky c’è già tornato, mentre gli altri due dovrebbero arrivare a breve. E si tratta di un ritorno in grande stile, visto che la visione è consentita sul canale 105 del telecomando in formato HD.

Si tratta di un ritorno importante perché porta su Sky alcuni programmi molto seguiti e anche interessanti novità. Come per esempio i match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5. Si parte con Germania-Francia giovedì 6 settembre, si prosegue con Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre e Spagna-Croazia martedì 11 settembre.

Per tutti gli abbonati

Da sottolineare che per Canale 5 su Sky è stata attivata codifica NDS, quella tipica della piattaforma a pagamento. Quindi, d’ora in poi, il canale sarà visibile sempre e senza interruzioni per tutti gli abbonati Sky.

Riguardo Rete 4 e Italia 1 non si hanno ancora notizie certe circa la tempistica per disponibilità su Sky. Tuttavia, l’operazione non dovrebbe richiedere molto tempo.

Prosegue in questo modo la strategia Mediaset di portare i propri canali su tutte le piattaforme free e pay: digitale terrestre, satellite e streaming online.