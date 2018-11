Sport Sky Free Pass, calcio e Formula 1 gratis sul digitale terrestre

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Sky deciso di puntare sul digitale terrestre. In questo senso, chi possiede una tessera non scaduta e un decoder o modulo CAM abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre può vedere gratis i canali sport Sky fino al 29 novembre. La società precisa però che l'offerta è valida solo per i clienti Sky sul digitale terrestre che non hanno sottoscritto abbonamenti ai pacchetti Calcio e/o Sport.

Ma poi cosa si vede? Nel periodo della promozione Sky trasmetterà la 13 giornata di Serie A, la 5 di Champions League ed Europa League, Tottenham-Chelsea di Premier League e il GP di Abu Dhabi che chiude la stagione 2018 di Formula 1. Di seguito il dettaglio degli eventi: Serie A (da sabato 24 a lunedì 26)

Udinese - Roma

Juventus - Spal

Bologna – Fiorentina

Napoli - Chievo

Lazio - Milan

Genoa – Sampdoria

Cagliari – Torino Premier League (sabato 24)

Tottenham - Chelsea Champions League (martedì 27 e mercoledì 28)

Roma - Real Madrid

Juventus - Valencia

Tottenham - Inter

Napoli - Stella Rossa Europa League (giovedì 29)

Milan - Dudelange

Apollon - Lazio Formula 1 (da venerdì 23 a domenica 25)

GP Abu Dhabi Come attivare Sky Sport Free Pass? Per aderire all’offerta e attivare subito Sky Sport Free Pass sulla tessera del digitale terrestre bisogna andare su sky.it/sportpass oppure chiamare il numero 02-3683. Sky precisa che il 30 novembre la visione si interromperà automaticamente senza alcun rinnovo automatico.