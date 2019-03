Secondo l’ultima ricerca condotta da Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 56% annuo. Raggiungendo in tal modo il record di 18 milioni di unità nel quarto trimestre del 2018.

Apple Watch ha mantenuto la prima posizione con il 51% di marketshare negli smartwatch a livello globale. Mentre Samsung, sempre secondo la società di analisi e ricerca Strategy Analytics, è balzata al secondo posto, sorpassando Fitbit e Garmin.

Smartwatch, un mercato in crescita

Le spedizioni globali di smartwatch sono dunque cresciute del 56% annuo da 11,6 milioni di unità nel quarto trimestre del 2017 a 18,2 milioni nel quarto trimestre 2018. Inoltre, le spedizioni globali di smartwatch raggiungono il massimo storico di 45 milioni di unità per l'intero anno 2018.

Secondo gli analisti di Strategy Analytics, la crescita di smartwatch è in forte aumento poiché i consumatori cercano di accessoriare i propri smartphone. E desiderano portare al polso la connettività digitale.

Apple, sempre in base alla ricerca Strategy Analytics, ha spedito 9,2 milioni di smartwatch in tutto il mondo nel Q4 2018, con un aumento del 18% rispetto ai 7,8 milioni di unità nel quarto trimestre 2017.

La quota del mercato mondiale smartwatch di Apple è scesa al 51% in questo trimestre, dal 67% di un anno fa. Apple Watch sta cedendo quote di mercato a Samsung e Fitbit. Cataloghi e presenza retail di questi due marchi sono infatti migliorati significativamente nell'ultimo anno, evidenzia Strategy Analytics.

I principali produttori

Per quanto riguarda Samsung, l’azienda ha spedito 2,4 milioni di smartwatch in tutto il mondo. E ha conquistato il 13% del mercato globale smartwatch nel quarto trimestre del 2018, aumentando fortemente il suo marketshare, dal 5% della quota di mercato di un anno fa.

Samsung si conferma dunque secondo più grande marchio di smartwatch al mondo. Il suo nuovo Galaxy Watch, sottolinea Strategy Analytics, si è rivelato popolare in Nord America e Asia. Samsung ha inoltre una buona pipeline di nuovi modelli per il 2019. Come l'innovativo Galaxy Watch Active con rilevamento della pressione sanguigna. Per cui Samsung dovrebbe performare bene quest'anno, aggiunge Strategy Analytics.

Anche Fitbit ha conquistato circa il 13% del marketshare globale nel quarto trimestre del 2018, triplicando dal 4% del Q4 2017. Fitbit si sta affermando come marchio smartwatch di alto livello ed è molto popolare nel mercato degli Stati Uniti. Gli smartwatch Fitbit Versa stanno acquisendo un forte appeal. Inoltre, la nuova piattaforma connessa per l’health Fitbit Care è un utile elemento di differenziazione per il marchio.

Garmin ha conquistato la quarta posizione e il 6% di marketshare globale negli smartwatch durante il quarto trimestre del 2018. Il marchio si mantiene stabile rispetto alla quota analoga di un anno fa. L'aumento della concorrenza di Fitbit, Samsung e altri nelle categorie sport e musica sta rendendo più difficile per Garmin fare progressi in questo mercato.

Insieme, Apple, Samsung, Fitbit e Garmin sono i quattro player maggiori, che rappresentano 8 su 10 di tutti gli smartwatch spediti in tutto il mondo.

Il report completo di Strategy Analytics e maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Anche Idc, alla fine dello scorso anno, registrava una crescita importante per il mercato wearable complessivo.