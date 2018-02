Fare servizi di intelligenza artificiale sta diventando un business

Ntt Data Italia, divisione italiana del colosso IT giapponese ha creato la divisione di servizi si Artificial Intelligence, Internet of Things, and Virtual Reality.

Il gruppo di professionisti di Ntt Data, attualmente composto da 150 esperti in diversi ambiti tecnologici e diversi livelli di seniority, con forti competenze in termini di protocolli, piattaforme, interfacce utente, dispositivi smart ed embedded, è distribuito su cinque siti (Milano, Cosenza, Roma, Napoli e Genova) e, tramite il sito di Cosenza, è riconosciuto a livello globale come uno dei centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) del gruppo nipponico, insieme a Palo Alto e Tokyo. Grazie a questo status, il team collabora attivamente con l’R&D globale, promuovendo l’innovazione italiana e recependo quanto realizzato dalle altre società del gruppo.

L’azienda prevede di introdurre nella nuova line di servizi altre 20 nuove figure professionali, specializzate nei settori IoT, Virtual Reality e Artificial Intelligence durante l’anno 2018, nell’ottica di espansione dell’azienda in Italia.

Ntt Data Italia ha costituito il primo team di ricerca focalizzato sull’Internet of Things nel maggio del 2016, per rispondere alle esigenze dei clienti e dei mercati nel dominio delle soluzioni per la raccolta, la storicizzazione e l’utilizzo dei dati generati da dispositivi eterogenei.

Considerando i legami fra l’IoT e le tecnologie di intelligenza artificiale e realtà virtuale, che consentono di estrarre valore dai dati raccolti e di rendere più coinvolgente e realistica l’esperienza d’utente, Ntt Data Italia ha ora allargato le responsabilità del team all’intelligenza artificiale ed alla VR.

Servizi di Intelligenza artificiale



L’impegno sull’intelligenza artificiale sarà focalizzato su tre ambiti specifici: il Machine Learning che, basato sul riconoscimento di pattern per l’apprendimento automatico, utilizzerà motori semantici e algoritmi istruiti in base alle esigenze del cliente, il Natural Language Processing per sviluppare soluzioni che favoriscano l’interazione naturale con l’utente e infine la Computer Vision che utilizzerà tecniche di analisi e comprensione di informazioni per agevolare processi decisionali complessi. Tra le prime soluzioni già disponibili sul mercato IVE (Intelligent Virtual Entity) una piattaforma di intelligenza artificiale che è la base di sistemi avanzati per l’interazione vocale Uomo Macchina a supporto di servizi a valore aggiunto .

Servizi di Internet of Things

Nell’ambito IoT, il team ha realizzato una piattaforma IOT basata su micro-servizi che consente di realizzare in modo efficiente e veloce applicazioni di raccolta e sistematizzazione dei dati. Tra le varie soluzioni rese possibili grazie a questa piattaforma troviamo l’interazione con dispositivi wearable che raccolgono informazioni sullo stato di salute della persona, il monitoraggio di locali, apparati ed oggetti, la sperimentazione di scenari avanzati per il controllo del territorio e delle acque tramite l’utilizzo di tecnologie di rete evolute. L’IoT platform evolve integrando funzionalità di intelligenza artificiale diventando una vera e propria Cognitive Platform, in grado di integrare funzionalità di automazione di workflow ed interagendo con persone e macchine.

Servizi di Virtual Reality

La ricerca sulle soluzioni di realtà virtuale ed aumentata ha portato il team a realizzare esperienze d’utente complesse e realistiche, come la soluzione presentata al torneo di golf “The Open” 2017, che grazie alle mappe ad alta definizione AW3D di NTT DATA e scansioni Lidar, permette una visualizzazione 3D ad alta definizione del campo di gioco, mostrando informazioni sui giocatori e sullo stato delle partite. La stessa tecnologia abilita soluzioni per l’addestramento del personale, come ad esempio la visualizzazione di un gasdotto in una rappresentazione 3D dell’ambiente reale e la possibilità di interagire con lo stesso. Il team ha perfezionato accordi con altre realtà come JauntVR per proseguire nel percorso di realizzazione di esperienze immersive e realistiche, al fine di fornire ai clienti opportunità di sviluppo del proprio business.